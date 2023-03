Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 7 in modo abbastanza turbolento. Improvvisamente all’ormai ex gieffino è stato chiesto in confessionale di lasciare la Casa di Cinecittà senza salutare nessuno. Ma come è potuto succedere? Solo di recente, Edoardo Donnamaria è stato squalificato, però durante la puntata in diretta. Ha così avuto modo di salutare i suoi compagni d’avventura e soprattutto la sua Antonella Fiordelisi. Al contrario, non c’è stata alcuna opportunità per Dal Moro di avere un’uscita più semplice per tutti.

La sua squalifica ha turbato gli animi nella Casa e fuori non se n’è rimasto in silenzio. E c’è un altro dettaglio che sta facendo storcere il naso. Chi è stato squalificato durante questa edizione, nei primi mesi, ha avuto la possibilità di prendere parte alle puntate in studio. Questo è stato sempre negato nel corso degli anni ai concorrenti squalificati. Tra chi ha avuto questa possibilità c’è Ginevra Lamborghini. Il fatto che Donnamaria e Daniele non abbiano la stessa possibilità sta facendo pensare che ci sono davvero ‘figli e figliastri’.

Il pubblico di Canale 5 si sta lamentando di fronte a queste decisioni contrastanti. Va precisato che ora in studio sono presenti al massimo tre ex gieffini durante le dirette. Dopo la decisione di Pier Silvio Berlusconi nel dire ‘basta trash’ nei programmi Mediaset, le cose sono decisamente cambiate al GF Vip 7. Alfonso Signorini, dopo aver bacchettato i genitori di Antonella Fiordelisi, parla per la prima volta della squalifica di Daniele, direttamente con i gieffini.

“Nello scherzo si è perso il controllo, sappiamo come è andata a finire. Daniele ha mostrato un atteggiamento un po’ aggressivo, accompagnato da alcune parole. Per queste ragioni, secondo queste direttive che abbiamo tutti quanti abbracciato, è stato squalificato. Non è che ci piaccia squalificare le persone, soprattutto una persona sensibile come Daniele”

Oriana Marzoli ci tiene a difendere Dal Moro, confessando di essere sicura “al 100%” che la sua intenzione non era quella di tenere un atteggiamento aggressivo. A questo punto, Signorini sembra colpevolizzare Oriana di quanto accaduto, cosa che genera una bufera sui social network. In particolare, il conduttore fa notare che la reazione della venezuelana al modo di scherzare di Daniele ha portato verso la squalifica.

“Purtroppo la tua reazione non è stata quella di una persona che stava scherzando. Quando Daniele si è fatto insistente a toglierti il trucco, hai detto ‘lasciami, non mi piace, mi fai male’. Quelle immagini hanno davvero preoccupato ed erano delle brutte immagini da vedere. Noi conosciamo Daniele sappiamo che non è così, ma credimi che quelle immagini erano bruttissime. Era un dato molto sensibile”

Dopo di che, Signorini fa notare che la stessa Oriana si è recata dai suoi compagni d’avventura raccontando il modo di scherzare di Dal Moro, dicendo che era stato eccessivo, nella notte dopo la puntata di giovedì scorso. “Lo raccontavi come una persona a cui non piacciono quei modi forti”, afferma Alfonso. Dopo di che bacchetta la venezuelana:

“Oriana le parole hanno un peso. Adesso non voglio dire che è colpa tua, ma certamente la tua reazione non è stata quella di una persona che ha subito uno scherzo”

La Marzoli resta senza parole e dichiara: “Ma se dici questa cosa resto malissimo”. Interpellato da Alfonso, Edoardo Tavassi appare in difficoltà, ma non può non confermare che Oriana si era lamentata di quello scherzo. “Io dicevo che non potevo togliere il trucco a Daniele e lui invece a me sì”, cerca di spiegare la venezuelana.

“Sappiate che ogni vostra reazione è considerata importante”, conclude Alfonso. Dopo questo intervento di Signorini, la Marzoli appare provata, in quanto sente di essere stata colpevolizzata per la squalifica di Daniele.

GF Vip 7

Riferendosi al fatto che in studio si trova Patrizia Rossetti, Daniele Dal Moro interviene subito su Twitter e non appare per nulla felice di quanto detto. “Patrizia che mi ama seduta davanti… Wilma, Attilio, George, Salatino, Antonino al bar”, scrive inizialmente l’ex gieffino sul social. Non finisce qui, Daniele non riesce a trattenere la sua rabbia di fronte a quanto sta accadendo e già in questi giorni aveva palesato il suo malumore dopo la squalifica.

“La mia voglia di sfondare quella ca**o di porta rossa e piombare in casa”, scrive Dal Moro appoggiato e sostenuto da migliaia di fan. Infatti, non tarda ad arrivare il sostegno da parte dei telespettatori, che si uniscono alla sua ‘battaglia’. In particolare, a farsi sentire sono i fan di Oriana, i quali non apprezzano per nulla il discorso fatto da Signorini.