GF Vip, Signorini asfalta i Fiordelisi. Così annienta e prende applausi

Nel corso della puntata del 20 marzo 2023, Alfonso non ci sta e risponde in modo intelligente ai genitori di Antonella

Alfonso Signorini inizia la nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 parlando delle ultime polemiche. In particolare, il conduttore ci tiene a mettere i puntini sulle ‘i’ su come reagisce il reality show di fronte a una decisione di abbandonare la Casa. Il conduttore assicura che ognuno di loro può decidere liberamente di lasciare il programma, senza pagare oltretutto alcuna penale. Con queste parole, il padrone di casa ci tiene a dare una risposta di fuoco ai genitori Fiordelisi, non tirandosi indietro o nascondendosi.

Ciò sta accadendo perché nei giorni scorsi la mamma di Antonella ha condiviso sui social una lettera aperta per Pier Silvio Berlusconi, in cui esprime sono commenti negativi sul programma. Non solo, il padre dell’ex schermitrice ha esplicitamente chiesto ai fan di non votare la figlia come terza finalista al nuovo televoto. Questo perché i due genitori avrebbero visto nella gieffina una sofferenza e nel reality una chiusura nei suoi confronti. Invece, stasera Signorini li bacchetta facendo notare la Fiordelisi è libera di uscire da quella porta rossa quando vuole.

Da qualche settimana al GF Vip 7 si respira un’atmosfera tesa e questi sembrano essere i giorni peggiori per i gieffini. Certo, come fa notare anche il conduttore, è duro stare in miniera, non in un reality. Eppure va considerato che da tanti mesi vanno avanti con il gioco e ormai appaiono tutti molto stanchi, soprattutto psicologicamente. Alfonso ci tiene a fare le sue precisazioni:

“Se qualcuno dovesse arrivare a prendere atto di non essere in grado di vivere queste ultime fasi di gioco, perché non riesce a reggere l’esperienza, io vi dico con grande grande grande serenità che il Grande Fratello… Anzi ragazzi voglio che vi entri bene in testa, è un gioco e non è un carcere. Se voi non riuscite a reggere questo stress psicofisico, la porta è aperta, dovete e potete lasciare il gioco. Non subirete nessun tipo di conseguenza, neppure economica. Non ci sono fantomatiche penali”

Dunque, Signorini sottolinea che nessuno degli ex gieffini – cita Luca Salatino e Patrizia Rossetti – è stato costretto a pagare una penale. A questo punto, il conduttore si rivolge direttamente ad Antonella Fiordelisi, parlando dei suoi genitori.

“I vostri cari si preoccupano e magari lo dicono anche pubblicamente, questo lo dico anche per voi. Giustamente io capisco anche i vostri genitori, che vedendovi si preoccupano. In particolare, lo dico per Antonella. Tua mamma è molto preoccupata, perché tu stessa hai detto che non ce la facevi più. Hai chiesto anche ai tuoi fan di farti uscire. Tua mamma ha paura che tu resti nella Casa per una ragione particolare. Ha scritto una lettera e l’ha pubblicata sui social. Evidentemente, dopo che ha sentito che tu volevi uscire, ha pensato che se esci dal gioco devi pagare una grossa penale. Questa è una cosa non vera. È necessario fare chiarezza”

Antonella non può che confermare le parole di Alfonso, facendo sapere in diretta che gli autori le hanno garantito che se la sua intenzione era andare via che avrebbe potuto farlo tranquillamente. Più volte Signorini cerca di far chiarezza e non si ferma qui, facendo notare che da parte di Antonella non c’è in realtà alcuna intenzione di lasciare il gioco:

“Non vi teniamo legati, non dovete pagare niente, uscite a testa alta, perché non siamo tutti supereroi. Antonella io e te avevamo parlato di questa difficoltà in un’altra parte del programma. Tua mamma aveva già parlato di bullismo e ti avevo chiesto se ti sentivi bullizzata. Tu hai risposto di no. Ti ho anche detto che non te la sentivi di continuare potevi andare. Tu adesso come ti senti?”

E, infatti, la Fiordelisi stasera appare serena e dichiara che, in quanto mancano poche settimane, non ha alcuna intenzione di andare via dal reality. “Questa cosa vale per tutti”, ci tiene ancora a precisare Alfonso. Non finisce qui. Il conduttore chiede un favore all’ex schermitrice: “Te lo dico con il cuore in mano, sapendo che è un gioco. Un gioco ha perdenti e vincitori. Non è che se tu perdi fai una tragedia”, afferma. Questo per farle capire che se non è più grado di perdere può tranquillamente lasciare il gioco.

GF Vip 7, Orietta Berti risponde così ai genitori di Antonella

Orietta Berti in studio ammette di essere davvero molto delusa. L’opinionista è stata duramente attaccata dai genitori di Antonella e, riferendosi a quanto accaduto durante la scorsa settimana, tuona:

“Cosa ho detto? Arrogante e maleducata. Tu mi hai guardata con quella tua altezzosità, ti ho soltanto dato dei consigli. E ho visto che i tuoi genitori mi hanno ripagata con delle volgarità nei miei confronti. Deduco che so già perché sei così, non c’è bisogno che lo spieghi davanti alle telecamere Uno che si fa Instagram non è un lavoro quello. Io ti ho dato solo consigli e ti ho anche detto che devi stare attenta a rispettare il pubblico, che si rivolta. Tu lo devi rispettare, perché oggi ce l’hai e domani non ce l’hai più”

Alfonso difende Antonella spiegando che avere un profilo seguitissimo su Instagram oggi rappresenta un lavoro a tutti gli effetti, ma Orietta è troppo arrabbiata.