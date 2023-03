Furia Daniele Dal Moro sul GF Vip: gran rifiuto sul video per Oriana

Daniele Dal Moro senza freni. L’ex vippone non ha preso assolutamente bene la sua squalifica dal “Grande Fratello Vip” e ha fatto capire in più occasioni di aver subito un’ingiustizia e di voler presto rivelare più dettagli e retroscena sulla vicenda. Venerdì 17 marzo, il giorno della sua uscita dalla Casa più spiata d’Italia, l’imprenditore aveva già postato una storia in cui attaccava direttamente il reality condividendo il video ‘incriminato’ (che gli è costato la permanenza in Casa) in cui, a detta sua, stava semplicemente giocando con Oriana Marzoli. Ebbene, oggi 19 marzo, Dal Moro si è scagliato nuovamente contro il programma pubblicando un post sul suo profilo Instagram in cui parla del perché non sarà in studio nella puntata di lunedì 20 marzo e dove continua a fare pesanti accuse contro il GF Vip.

Proprio come Daniele, Edoardo Donnamaria è stato squalificato alcune settimane fa a causa di alcuni atteggiamenti ritenuti inopportuni nei confronti di Antonella Fiordelisi. Tuttavia, al volto di “Forum” la notizia è stata data durante la diretta, indi per cui il ragazzo ha potuto scusarsi, dare la sua versione e salutare tutti i suoi compagni d’avventura. Al contrario, Dal Moro è stato chiamato direttamente in confessionale e fatto uscire dalla Casa, senza avere la possibilità di poter parlare con nessuno o dare la sua spiegazione dei fatti. A quanto pare, al 32enne veneto non è stato dato neanche il permesso di poter venire in studio nella puntata di lunedì. L’unico strumento che gli è stato dato è quello di poter fare un contributo video, come quello di Donnamaria, per Oriana e gli altri vipponi. Tuttavia, Daniele si è categoricamente rifiutato.

Il post di Daniele Dal Moro contro il GF Vip

L’ex tronista ha dichiarato di aver negato il video al GF Vip in modo da non farsi strumentalizzare ulteriormente dal programma. Il motivo è che anche lui avrebbe dovuto avere la possibilità di dire la sua in studio, come è stato fatto con Edoardo Donnamaria. Inoltre, si pensa faccia riferimento anche ad altri squalificati che da mesi sono ospiti nella trasmissione e hanno, addirittura, avuto l’opportunità di rientrare in casa: una tra tutti Ginevra Lamborghini. Per questo, Daniele ha parlato di “figli e figliastri” e ha promesso che a tempo debito racconterà tutta la verità:

Dovevo essere in studio lunedì. Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato trattato come un latitane e prelevato in settimana. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali. Ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa.

L’imprenditore veneto non ha sicuramente tutti i torti: la nuova linea editoriale adottata dal programma ha fatto più danni che altro e certe disparità di trattamento sono ormai difficili da ignorare. Non resta che attendere domani 20 marzo per scoprire come Alfonso Signorini affronterà la questione e in che modo Daniele Dal Moro deciderà di rispondere.