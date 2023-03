GF Vip 7, notte di delirio: euforia e urla. Micol vuole abbandonare

Una notte di delirio al Grande Fratello Vip 7 dopo la puntata del 2 marzo 2023. Non solo nelle scorse ore c’è stata l’ennesima lite tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, ma alcuni gieffini hanno riflettuto su quanto detto da Sonia Bruganelli. Quest’ultima ha decisamente scaldato gli animi nella Casa più spiata d’Italia, scagliandosi contro Edoardo Tavassi. Colpendo lui e dandogli del manipolatore, l’opinionista si è scontrata anche con Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Le ha accusate di essere delle gieffine marginali che si fanno manipolare da Tavassi.

Non solo, mentre si ritrovava a esprimere questo suo pensiero, ha più volte zittito sia Micol che Giaele, non dando loro la possibilità di parlare. Nella notte ecco che, prima di lasciarsi andare a un momento di euforia, ecco che Tavassi si è sfogato con i suoi compagni d’avventura, i suoi amici Spartani. Secondo quanto si legge su Biccy, Edoardo si è sfogato inizialmente così: “Sonia si arrabbia quando vai contro Antonella, penso che veramente lei punti tutto su Antonella”.

E questo è il pensiero di molti telespettatori, precisamente quelli che stanno dalla parte degli Spartani e che sono schierati contro Antonella Fiordelisi. Infatti, sembra che la maggior parte del pubblico voglia vedere loro andare avanti, tanto che da solo Tavassi ha ottenuto il 34% dei voti al televoto che ha portato all’eliminazione Sarah Altobello. Edoardo è di nuovo al televoto, ma non sa che questa volta i telespettatori dovranno votare il primo finalista!

Tavassi al GF Vip 7 nella notte ha continuato il suo sfogo dicendosi convinto del fatto che Sonia non voglia in alcun modo sminuire Antonella. Detto ciò, è andato avanti così:

“Io posso avere una mia opinione o devo essere disintegrato da te? Io vivo le cose della casa, sono cose che vedo e vivo. Mica sono rincoglionito, ho 38 anni. Figurati se a me sfugge qualcosa al Grande Fratello. Lei no. Sonia potrebbe dirmi ‘abbiamo un pensiero diverso’ non c’è bisogno di demolirmi dicendo che sono un manipolatore. Detto questo non mi sento minimamente colpito perché non sono così. Spero che queste cose non le pensi perché altrimenti se le pensa significa che non c’ha capito un c***o”

E ovviamente non è mancato il momento ‘ironia’, tanto che Tavassi ha scherzato sul fatto che non avrà alcuna possibilità di essere la Bonas di Avanti un altro! visto che non sta molto simpatico alla Bruganelli.

GF Vip 7: Micol Incorvaia provata dallo scontro con Bruganelli

Dopo quanto accaduto nella puntata di ieri con Sonia Bruganelli, Micol Incorvaia si è sfogata con Giaele e ha annunciato di voler lasciare il gioco.

“Me ne voglio andare ve lo dico, domani faccio l’appello. Ci sono state troppe puntate brutte. L’altra volta il van, poi lunedì scorso quella contro Edoardo e ora stasera quella cosa. No ragazzi io me ne vado”

Invece, parlando con Tavassi ed Edoardo Donnamaria è entrata ancora di più nel dettaglio. Micol si è detta provata da quanto è successo nel corso delle recenti puntate. Alla Incorvaia non è piaciuto nemmeno l’intervento del padre di Donnamaria, il quale si è scagliato contro il gruppo di amici del figlio.

“Invece di dire ‘hai degli amici splendidi andate forte’ ha detto ‘tu stai cercando di coprire qualcuno’. Io ci rimango malissimo per queste cose. Io poi sono un personaggio marginale? Ok basta, ti faccio vedere quanto me ne frega. Ho smesso di giocare basta. Me ne voglio andare, se mi state ascoltando tanto sono in nomination. Sì faccio la richiesta visto che sono al televoto. E fino all’esito mi metto in panchina. Poi lunedì magari esco e vado via”

Ma nessuno di loro sa che questo televoto eleggerà il primo finalista del Grande Fratello Vip 7. Si stanno sfidando per questo ambito posto senza saperlo: Davide Donadei, Antonella, Andrea Maestrelli, Nikita Pelizon, Micol e Tavassi. Lo sfogo di Micol non si è fermato qui.

“E poi tuo padre Edo, pensavo che avrebbe detto cose carine su noi visto che ti stiamo accanto notte e giorno. Invece ti ha pure detto che tutti intorno a te ti dicono cavolate. Questo aggiunto alle cose che ha detto Sonia, tutta sta roba del van, io non ce la faccio. Poi le clip che fanno. Sono tre puntate in cui Tavassi passa da manipolatore che instilla i dubbi. Questo non mi piace affatto. Sono esasperata, piena e provata davvero non ce la faccio più basta”

Micol Incorvaia ha ammesso di non accettare il fatto di essere reputata un personaggio marginale “per elevare una persona che se non è marginale è perché ha seminato me**a ovunque e ha rotto il ca**o a tutti i componenti della Casa”. Questo riferendosi ad Antonella Fiordelisi.

GF Vip 7: urla e risate nella Casa, ma prima la lite Oriana-Daniele

Verso le 4 di mattina, diversi gieffini si sono lasciati andare, probabilmente sfogando quanto accaduto in puntata, a urla e risate. Un momento di euforia che ha preso inizio con Donnamaria. Quest’ultimo ha iniziato a urlare senza senso, buttando dei cuscini sui suoi amici. Ed ecco che il resto del gruppo ha partecipato al momento lanciando cuscini e urlando. Tavassi, Giaele, Luca, Milena e Andrea hanno iniziato anche loro a divertirsi euforici. “Manipola questo”, ha urlato Tavassi lanciando un cuscino.

E ancora Donnamaria ha ironizzato: “Manipolami!”. In tutto questo, una Micol provata si è lasciata scappare qualche risata grazie al suo gruppo.

Prima di questo, non sono mancate le liti. In particolare, hanno discusso Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. “Quanto ti stavo cercando mi hai detto ‘mi puoi lasciare in pace'”, ha tuonato la venezuelana nella stanza da letto.

“Vieni a chiedermi se ti ho nominata”, ha proseguito Daniele. Infatti, dopo la puntata, la Marzoli ha scatenato la furia di Dal Moro chiedendogli se l’avesse nominata in confessionale dopo il brutto scontro avuto negli ultimi giorni. “Tranquillo che non lo faccio più e puoi anche farlo. Guarda con te sono molto paziente. Io non ti parlo così”, ha dichiarato delusa Oriana.

E ancora Daniele si è sfogato così: “Con te esce il peggio di me. Posso stare tranquillo? Se vieni qua a chiedermi se ti ho nominato, vuol dire che io quattro mesi con te li ho sprecati”. I due, definiti gli Oriele dai fan, si sono recati in un’altra zona della Casa, dove Dal Moro si è rivolto a Onestini: “Io vorrei chiederti Luca se ti sembra normale se con tutto quello che ho passato con lei mi venga a chiedere se l’ho nominata. Se l’ho nominata!”.

Luca ha consigliato a entrambi di lasciar perdere per ora, in quanto entrambi troppo nervosi. “Ma tu realmente puoi venirmi a chiedere se ti ho nominato. Ma davvero ti passa per il cervello che io ti possa nominare?”, ha concluso Daniele, ancora molto nervoso.