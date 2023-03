Un’indiscrezione svela chi potrebbero essere gli ex Vipponi che saranno presenti in puntata per assistere con Signorini al passo finale

Lunedì 3 aprile 2023 andrà in onda la finale di questo lunghissimo Grande Fratello Vip 7. Il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è pronto a chiudere la famosa porta rossa della Casa di Cinecittà eleggendo il vincitore della settima edizione. Ma quali ex concorrenti saranno presenti in studio per assistere alla finale sotto le luci dei riflettori? Secondo quanto riporta Biccy in queste ore, ci sarebbe un’indiscrezione che vedrebbe fuori 10 ex Vipponi.

Il pubblico di Canale 5 è sempre stato abituato a vedere gli ex concorrenti nello studio di Canale 5 tutti riuniti a guardare da lì le puntate. Ogni eliminato, la settimana successiva, aveva la sua postazione in studio. Nel corso di questa edizione è stata data questa possibilità anche a Ginevra Lamborghini, ad esempio, che era stata squalificata dal gioco. Solitamente chi veniva squalificato non poteva prendere parte alle successive puntate in studio. Dopo questa eccezione, però, sono arrivate tante polemiche.

Pier Silvio Berlusconi ha preso una posizione nelle scorse settimane e da allora in studio sono presenti al massimo due ex concorrenti. Dunque, ora i telespettatori si chiedono chi sono gli ex Vipponi che seguiranno la finale del GF Vip 7 dallo studio. Stando a queste indiscrezioni “che hanno iniziato a circolare fra gli addetti ai lavori” non saranno in studio solo due ex gieffini, ma molti di più.

Pare saranno presenti tutti, fatta eccezione per 10 ex Vipponi. Chi saranno coloro che non potranno assistere alla diretta insieme ad Alfonso Signorini? L’indiscrezione recita: “Tutti i concorrenti espulsi, quelli andati al televoto d’ufficio e quelli che si sono eliminati”. Facendo il punto della situazione coloro che sono stati squalificati non potranno partecipare dallo studio alla puntata finale e questi sono Ginevra Lamborghini, Riccardo Fogli, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

Gli ultimi tre, in realtà, non sono mai stati nello studio. Infatti, molti telespettatori si sono ribellati facendo notare che, a differenza di Ginevra, Donnamaria e Dal Moro non hanno avuto la possibilità di prendere parte alle puntate in studio dopo la squalifica. A quanto pare non saranno presenti durante la finale neanche Giovanni Ciacci ed Elenoire Ferruzzi, in quanto sono stati eliminati attraverso un televoto d’ufficio.

E ancora non dovrebbero presenziare in studio Marco Bellavia, Sara Manfuso, Luca Salatino e Patrizia Rossetti. Questi quattro ex gieffini hanno abbandonato il gioco di loro spontanea volontà.

Come fa notare anche Biccy, questi dovrebbero essere gli ex gieffini non saranno presenti durante la finale, ma la decisione non è coerente con quanto fatto finora. Infatti, Marco Bellavia fino a qualche settimana fa è stato in studio.

Stesso discorso vale per Ginevra Lamborghini, anche quando gli ex Vipponi presenti si erano già ridotti a 2 o 3. Patrizia Rossetti è quasi sempre presente in studio e fino a poco tempo fa anche Luca Salatino.

Ora invece questi ex concorrenti, in occasione della finale, a quanto sembra non avranno questa possibilità. Al contrario, dovrebbe essere presenti volti come Antonella Fiordelisi, Luca Salatino, Andrea Maestrelli, Antonino Spinalbese, Pamela Prati e Attilio Romita.

Non resta che attendere la finale per scoprire come stanno davvero le cose. Intanto, almeno al momento, si giocherebbero la vittoria Oriana Marzoli, Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi.