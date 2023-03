Questa sera, lunedì 13 marzo, è stata trasmessa su Canale 5 la prima puntata serale in diretta del Grande Fratello Vip 7 senza Edoardo Donnamaria. Com’è noto, dopo 6 lunghi mesi chiuso fra 4 mura con le telecamere puntate addosso, il volto di Forum è stato cacciato dal reality, per reiterati comportamenti poco rispettosi e a tratti fin troppo iracondi verso gli altri concorrenti.

Il regolamento del reality (in teoria) prevede che i concorrenti squalificati per qualsivoglia motivo (come le frasi blasfeme, il bullismo eccetera) non si possano presentare in studio. Il pubblico di questa edizione del reality, ad ogni modo, è consapevole che questa regola in questa edizione non è stata rispettata: piuttosto clamoroso, da questo punto di vista, il caso di Ginevra Lamborghini, che i telespettatori hanno più volte visto al fianco di Signorini e delle opinioniste e anche dentro la stessa casa, quando si era confrontata con Antonino Spinalbese.

Alla luce di quanto detto fino a questo punto, non c’è dunque da stupirsi se Edoardo Donnamaria (stando alle ultime voci di corridoio) sia attualmente furioso per la scelta della produzione di non farlo partecipare alla puntata. All’ex vippone è stato giusto concesso di inviare un tenero messaggio alla sua fidanzata, Antonella Fiordelisi, ma di farlo tornare in studio proprio non se ne parla. Stando a quanto riporta l’esperto di gossip Amedeo Venza su Instagram pare a proposito che Donnamaria si sia arrabbiato e pure molto con il programma, prendendo in causa anche le eccezioni fatte per la stessa Lamborghini e per Giovanni Ciacci. Qui sotto potete recuperare la Stories di Venza nel merito della questione.

Monta la protesta del pubblico

Comprensibilmente, il fedelissimo fandom di Donnamaria (o, per essere ancor più precisi, le fan dei Donnalisi) hanno scatenato un grosso polverone contro il programma condotto da Alfonso Signorini. C’era infatti grande attesa per il suo ritorno in studio (anche perché, va detto, la sua squalifica non è sembrata poi così tanto giustificata) ma alla fine chi lo voleva rivedere è rimasto parecchio deluso. Qui sotto alcuni dei tweet scritti dagli utenti contro la scelta della trasmissione.

Antonella comunque ha sperato fino all’ultimo di vederlo.. piccola, sapessi il bordello che abbiamo fatto qui fuori #donnalisi — EDOARDO STAN ACCOUNT (@dicoleparolacce) March 13, 2023

Meritava di essere in studio a dirle quelle cose — Sonia ???????? (@LunaStorta2208) March 13, 2023

Daniele sbraita, dice parolacce, insulta, lo censurano e gli regalano una cena romantica.

Edoardo dice una parolaccia e lo squalificano e non può più venire in studio.

Ok grande fratello, ok.#donnalisi #edoinstudio #gfvip — ☾ luna storta (@sospirigelidi) March 13, 2023

Può essere, a questo punto, che la decisione di non fare tornare Edoardo Donnamaria corrisponda alla nuova “linea editoriale” che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di imporre al programma. Un maggior rigore e meno siparietti trash erano a questo punto d’uopo, alla luce degli ultimi sviluppi e degli ultimi duri scontri all’interno della casa.