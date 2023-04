I due ex gieffini non hanno preso parte alla festa organizzata da Alfonso, dopo della quale non sono mancate le polemiche

La festa del Grande Fratello Vip 7 sta facendo parlare e non solo per coloro che erano presenti. Infatti, c’è anche chi ha disertato il party organizzato da Alfonso Signorini per chiudere definitivamente questa settima edizione del reality show di Canale 5. C’erano proprio tutti, partendo dagli Spartani e finendo ai Persiani. Ma non è passata inosservata l’assenza di due ex gieffini protagonisti di questa edizione, ovvero Antonino Spinalbese e Luca Onestini.

Mentre si accendono le polemiche e un nuovo mistero intorno ad Antonella Fiordelisi, ecco che molti utenti sui social si chiedono che fine hanno fatto questi due ex concorrenti che hanno disertato il party. Antonino Spinalbese non ha potuto prendere parte alla festa organizzata da Signorini perché si trovava Milano insieme alla figlia avuta con Belen Rodriguez, Luna Marì. Il party, invece, è stato organizzato in un famoso locale di Roma.

Dunque, Spinalbese ha giustamente declinato l’invito per occuparsi di sua figlia. Questo perché Belen Rodriguez è risultata positiva al Covid-19. Invece, Luca Onestini aveva anticipato pubblicamente che non avrebbe preso parte alla festa del GF Vip 7. L’ex tronista di Uomini e Donne si è esposto al riguardo con il suo profilo di Twitter: “Amici di Twitter ! Causa impegni inderogabili, io NON ci sarò stasera a Roma. Un besitooooooooo”.

Non si sa quale siano questi impegni che hanno impedito a Luca di ritrovarsi con i suoi amici Spartani. I fan del reality show hanno avuto modo di seguire alcuni momenti del party attraverso la condivisione di foto e video da parte degli stessi ex concorrenti. Attraverso queste immagini è stato possibile ritrovare la stessa situazione che c’era in Casa: i due gruppi sono rimasti distinti e separati.

Gli Spartani da una parte a divertirsi e i Persiani dall’altra. Sono tanti i video condivisi da Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Giaele De Donà e Alberto De Pisis in cui appaiono felici di essersi ritrovati tutti insieme. Con loro sono apparsi anche Milena Miconi e Luciano Punzo.

Dall’altra parte vi erano Sarah Altobello, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, George Ciupilan, Ginevra Lamborghini e Davide Donadei. Insieme a loro è apparso anche Luca Salatino. Ha preso parte alla festa pure Attilio Romita. Cosa che non è passata inosservata è la presenza di Edoardo Donnamaria tra i Persiani. Il volto di Forum, nella Casa più spiata d’Italia, si era schierato apertamente con gli Spartani, passando con loro la maggior parte del suo tempo.

E questo era motivo di litigio con Antonella. Proprio quest’ultima, durante un confronto con Micol Incorvaia dopo essere stata eliminata, aveva fatto intendere che Donnamaria aveva ormai cambiato strada. Non solo, Nicole Murgia aveva rivelato di non aver trovato fuori quello che credeva essere un suo amico. Sembra, dunque, che quelli che nella Casa di Cinecittà Donnamaria identificava come suoi amici oggi non lo siano più. Infatti, Edoardo non appare in alcun video condiviso dagli Spartani.