In che rapporti sono Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria dopo la fine della loro esperienza all’interno del Grande Fratello Vip? I due membri del team degli Spartani avevano dimostrato una certa complicità all’interno della casa, tanto da convincere alcuni che fra di loro fosse persino scattato qualcosa di più di una semplice amicizia. Quest’ultima teoria, però, è stata smentita una volta e per tutte dall’attrice romana che in un’intervista concessa nelle scorse ore a Casa Pipol ha avuto l’occasione di mettere i punti sulle i riguardo ad un paio di questioni importanti.

Prima di tutto, per l’appunto, la Murgia ha smentito categoricamente tutte le voci circolate sul suo conto e sul presunto flirt con Donnamaria. A riguardo la ormai ex vippona ha commentato:

“Bacio fra me ed Edoardo dentro al van? No, non c’è stato nessun bacio fra me e Donnamaria. Lui non c’ha mai provato! Esiste un video online di me che parlo di un bacio, sì è vero, ma mi riferivo a un altro contesto e soprattutto parlavo di Antonino. Quello che mi preme chiarire è che capisco il pubblico e rispetto la loro percezione, ma per chi ha vissuto la casa sa benissimo che non c’è mai stato mezzo dubbio sul fatto che io ed Edoardo fossimo amici. Siamo due persone coccolose.”

A questo punto, alla Murgia è stato chiesto se avesse provato a rimettersi in contatto con l’amico Edoardo Donnamaria, cosa che lei ha effettivamente cercato di fare, senza però riuscire nel suo obiettivo. In base al suo racconto, infatti, lei avrebbe provato a scrivergli un dm nei messaggi di Instagram che però non ha mai ricevuto risposta da parte del destinatario. Qui le sue parole in merito:

“Ho mandato un messaggio ad Edoardo la sera stessa che era stato squalificato e non l’ha neanche visualizzato. Mi dispiacerebbe se Edoardo non mi ha risposto di proposito al messaggio perché da parte mia c’è sempre stata amicizia e abbiamo sempre parlato di vederci fuori.”

Ma per quale motivo Donnamaria ancora non le ha risposto? A Casa Pipol Nicole Murgia ha cercato in qualche modo di darsi una spiegazione, inconsapevole però di essere fuori strada. “C’è chi dice che non sta usando Instagram per disintossicarsi, chi invece sostiene che non mi ha risposto perché non ha visto il messaggio…“ ha dichiarato; quando poi le è stato fatto notare che Antonella Fiordelisi è stata felice della mancata risposta ha risposto che “Lei sarebbe felice pure se non rispondesse a Micol o Tavassi!”.

Edoardo Donnamaria spiega perché non ha ancora risposto a Nicole Murgia

Quello che Nicole Murgia forse non sa è che proprio ieri sera Edoardo Donnamaria è stato ospite di Casa Chi e ha spiegato in prima persona i motivi per cui l’ha dovuta snobbare. Il suo messaggio lui l’ha visto, ma a causa della gelosia della sua fidanzata ha dovuto fare finta di nulla. Ecco le sue parole:

“Non ho sentito la Murgia, assolutamente no. Ma per un motivo molto semplice: Antonella mi ha detto di esserci rimasta molto male per i fatti successi con la Murgia e mi ha chiesto di prometterle di non vederla o sentirla quando uscivo. E così ho semplicemente mantenuto la promessa”.

Resta ora da capire cosa succederà quando Antonella Fiordelisi uscirà finalmente dalla casa del GF Vip: continuerà ad essere ancora così possessiva? Visto il suo caratterino, potrebbe pure essere…