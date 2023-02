Si complica sempre più il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip. La relazione tra i due continua ad essere fatta di litigi, frecciatine, allontanamenti e ripicche. Dopo l’eliminazione di Antonino Spinalbese, che non è mai riuscito a legare con l’opinionista di Forum per via di un presunto flirt con l’influencer di Salerno, ecco spuntare un altro terzo incomodo: Nicole Murgia.

La sorella del calciatore della Spal Alessandro ed Edoardo Donnamaria sono diventati subito amici ma secondo i telespettatori del GF Vip potrebbe esserci qualcosa di più. A creare sospetti le numerose effusioni tra i due e non solo. Nelle ultime ore Nicole ha confidato a Giaele Sofia De Donà che l’amico di Paolo Ciavarro ha provato a baciarla nel van, dove si sono rifugiati lontano dalle telecamere e staccando i microfoni.

Da giorni Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia sono più che mai vicini nella Casa più spiata d’Italia e non sono passati inosservati i loro abbracci e strette di mano mentre vanno avanti i litigi tra il gieffino e Antonella Fiordelisi. Ci sarà presto un grosso colpo di scena al GF Vip?

Grande Fratello Vip e il van-gate

Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, insieme ad Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, si sono rifugiati nel van e hanno staccato i microfoni per trascorrere qualche ora di spensieratezza lontano da occhi indiscreti. Tutti e quattro hanno infranto il regolamento e per questo sono stati puniti dalla produzione, che li ha mandati in nomination.

Non è chiaro cosa sia davvero accaduto nel van ma pare che ci siano state delle effusioni di troppo tra Donnamaria e la Murgia, come del resto raccontato in seguito dalla stessa Nicole all’amica Giaele. Una faccenda che non è andata proprio giù ai fan Donnalisi, ovvero i sostenitori della coppia formata da Edoardo e Antonella Fiordelisi.

Molti stanno invitando sui social network a fare fuori dal GF Vip Nicole Murgia mentre altri hanno pubblicamente chiesto alla produzione di indagare approfonditamente sulla vicenda e avvisare Antonella, che da giorni mostra una certa sofferenza per la sua storia d’amore, decisamente altalenante, con Donanmaria.