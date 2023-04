Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7 si sono ritrovati durante la festa a La Lanterna a Roma nella serata di ieri. Hanno preso parte all’evento quasi tutti gli ex gieffini. Luca Onestini, ad esempio, aveva anticipato che non avrebbe presenziato alla festa. Fatta eccezione per lui, si sono riabbracciati tutti gli Spartani per la gioia dei fan: Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia e Giaele De Donà. Tutti loro, con i rispettivi account social, hanno condiviso una serie di video e foto che hanno subito fatto il giro del web.

Ma a far parlare ci ha pensato Antonella Fiordelisi, che a detta di molti sarebbe ancora ossessionata da alcuni suoi ex coinquilini. L’ex schermitrice si è goduta la festa insieme a Edoardo Donnamaria e ai suoi amici Persiani, tra cui la vincitrice Nikita Pelizon e Davide Donadei. Sembra, però, che non abbia passato una serata poi così serena. Infatti, ha trascorso parte del suo tempo a mettere like sui social a commenti negativi sugli Incorvassi, la coppia composta da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

Proprio durante la festa del GF Vip 7, Antonella ha trovato spazio per continuare a commentare negativamente i suoi ex coinquilini. Sembra, dunque, che da parte sua sia rimasto un certo rancore. Infatti, in molti hanno notato un like a un post su Twitter contro gli Incorvassi: “La finta coppia stasera manco si c**a, guardate i Donnalisi, loro sì che sono innamorati”.

Ciò che hanno notato i fan dei Donnalisi è che mentre Antonella e Donnamaria hanno condiviso molti momenti di coppia durante la festa, Tavassi e Micol no. Questo, però, non va a indicare nulla. Probabilmente, come fanno notare molti fan, Edoardo e la Incorvaia hanno preferito godersi la festa con i loro amici, tutti insieme.

Eeee Antonella curati l’ossessione per i corvi deus mio perché vi giuro sta diventando imbarazzante.

Cioè ma può stare ad una festa e nel mentre mettere like contro altra gente? Che ridicola. pic.twitter.com/0OqY7QLmuG — Estanca ????✨ (@ESTANCA2) April 13, 2023

GF Vip: un’addetta ai lavori ha paura di Antonella Fiordelisi?

A far discutere, però, è soprattutto un audio che sta facendo il giro del web in queste ore e che vede protagonista ancora Antonella Fiordelisi. Un ragazzo di nome Pierluigi, attraverso il suo profilo Instagram, ha condiviso una serie di Stories legate alla festa in questione. Un video in particolare è diventato virale in pochissimo tempo su Twitter.

alla festa per il #gfvip si sente in sottofondo un addetta ai lavori che dice: “io ho avuto paura siccome c’era antonella che mi guardava e mi diceva ciao ciao e io ahhhhhh *sbuffando scocciata* ancora ….”

NON LA PUÒ VEDERE NESSUNO AIUTOOOO#gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/a4SqKe4aUr — commendador (@c0mmendad0r) April 13, 2023

In questo filmato, Pierluigi ha ripreso la location della festa e, nel frattempo, non volutamente ha registrato lo strano sfogo di una donna. Quest’ultima parlando con una sua amica ha affermato: “Io ho avuto paura, siccome c’era Antonella che mi guardava e mi diceva ciao ciao! E io aaah! Ma ti levi!”. Non si sa, al momento, chi sia questa donna.

Ma su Twitter i più attenti hanno cercato di ricostruire l’accaduto facendo delle ipotesi. Innanzitutto, la donna sembrerebbe indicare con il nome Antonella proprio la Fiordelisi, anche se questo non è stato accertato. Non solo, a detta di qualcuno, la donna sarebbe una delle addette ai lavori del reality show condotto da Alfonso Signorini. Sarà davvero così? Conferme ufficiali, per il momento, non ci sono. Dunque, resta ancora un mistero.