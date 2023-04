Iene, Belen di nuovo assente ma stavolta nessun giallo. Motivo e sfogo: “Si può dire vaff****o?”

Belen Rodriguez di nuovo assente a Le Iene. Ad aprire la puntata del programma di Italia Uno ci sono stati infatti Nathan Kiboba, Eleazaro Rossi e Max Angioni. Nessuna traccia della showgirl argentina. Stavolta, però, a differenza di ciò che è successo qualche settimana fa, è stato subito reso noto il motivo del forfait della conduttrice. I tre comici hanno rivelato che la moglie di Stefano De Martino è risultata positiva al Covid e dunque è stata rispedita a casa in attesa di negativizzarsi.

Belen, come mostrato tramite un video nel corso della diretta de Le Iene, oggi è giunta negli studi di Cologno Monzese ma, dopo aver effettuato il test, ha avuto esito positivo. Nessun particolare problema di salute, pare che sia asintomatica. Per i protocolli ancora in vigore, però, è stata parcheggiata ai ‘box’. La modella non ha preso molto bene la questione. Sui social si è sfogata. “In questi casi si può dire vaff***o?”, ha chiosato in quanto sperava in una serata differente e non da reclusa in casa.

Nelle scorse ore la Rodriguez è stata a Napoli, con la sua famiglia, per festeggiare il compleanno del suo primogenito Santiago. Probabile che il contagio Covid sia avvenuto proprio mentre si trovava nella città partenopea.

Belen e il giallo della prima assenza dalle Iene

Come poc’anzi accennato, la modella sudamericana anche poche settimane fa non aveva condotto la trasmissione di Davide Parenti. In quel frangente si creò un piccolo giallo in quanto non fu fornita alcuna spiegazione da parte del programma Mediaset circa il perché dell’assenza. Dopo qualche giorno fu la stessa Belen a rompere il silenzio, spiegando di aver dovuto fare un non meglio specificato “check”.

La questione fece esplodere il gossip. La cronaca rosa ricamò sulla vicenda ipotizzando che la showgirl fosse incinta. Nulla di tutto ciò, almeno sempre secondo la versione dell’argentina che di recente ha smentito di essere in dolce attesa tramite un ironico post divulgato su Instagram.

Conduzione Iene, una stagione tribolata

Per Le Iene, per quel che riguarda il fronte conduttori, è stata una stagione tribolata. A un certo punto è arrivato l’addio improvviso di Teo Mammucari. Si mormora che con Davide Parenti, il papà del programma, il romano sia arrivato ai ferri corti. Quel che è certo è che da un giorno all’altro il presentatore ha fatto i bagagli ed è sparito.