Dopo una settimana di assenza per motivi di salute, Belen Rodriguez è finalmente tornata (per la gioia dei fan) a condurre Le Iene. La puntata di stasera (21 marzo) ha visto la modella argentina nuovamente in studio al fianco di Max Angioni, il comico che nel corso di questa edizione ha in qualche modo preso il posto di Teo Mammucari, che se n’è andato in malo modo dopo una violenta litigata con la produzione.

La puntata di stasera si è quindi aperta con un breve discorso di Belen, che ha tenuto ad informare i telespettatori rispetto a quello che le è successo. Invece di spiegare esattamente quali problemi di salute abbia avuto nello specifico (la scorsa settimana Claudio Santamaria si era limitato a dire che non era stata molto bene) Belen ha preferito fare facile ironia. Ecco dunque che la presentatrice ha semplicemente commentato, con una battuta scherzosa: “Ho avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno. Dovevo fare il tagliando, la macchina è vecchia”.

C’era stato, tra l’altro, anche chi fra i suoi fedeli follower aveva addirittura pensato che la sua assenza fosse in qualche modo legata ad una possibile terza gravidanza. Questa teoria, che non pare in realtà avere nessun contatto con la realtà dei fatti, era legata in particolar modo ad una frase pubblicata da Belen via social, che sul suo seguitissimo profilo Instagram aveva scritto “La famiglia ti dà sempre la forza”.

Belen Rodriguez: le ultime voci sul suo rapporto con Stefano De Martino

Al di là dei suoi problemi di salute, di recente si è parlato parecchio anche di una presunta crisi che avrebbe travolto Belen e il compagno Stefano De Martino, il padre del suo primogenito Santiago. I pettegolezzi rispetto alla stabilità della coppia si sono susseguiti per diversi giorni, dopo che i due membri della coppia sono spariti a lungo dai rispettivi social.

In realtà, in men che non si dica, è arrivata lesta la smentita da parte del ballerino campano, che si è limitato a condividere alcuni romatici e suggestivi scatti della presentatrice in un resort sul lago di Como e, qualche giorno dopo, lo screenshot di una videochiamata. I pettegolezzi, insomma, non hanno davvero mai avuto senso di esistere.