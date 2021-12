GF Vip 6 ventisettesima puntata: eliminato e uscite, chi resta e chi lascia

Cosa è successo nell’appuntamento di lunedì 13 dicembre 2021, serata cruciale per i Vipponi: chi ha accettato di proseguire e chi no

La ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip 6 è stata una serata molto importante: i concorrenti entrati a settembre hanno deciso se proseguire o meno fino a marzo 2022. Chi ha abbandonato il GF Vip, allora? Il momento delle decisioni è arrivato nel corso della serata, ma solo per una parte dei concorrenti: gli altri decideranno venerdì. Prima però c’è stata la nuova puntata della soap opera con protagonisti Alex Belli e Soleil Sorge: special guest stasera Delia Duran. Nel pomeriggio Soleil ha regalato la trama per il nuovo episodio con il suo bacio artistico camuffato da trappola in giardino, davanti a tutti. La Vippona ha baciato Alex appassionatamente, e mica per pochi istanti, per poi dirgli che quel bacio era finto come lo è stato lui sempre con lei. Intanto, però, lo ha baciato di nuovo! E hanno conquistato un nuovo lungo blocco su Canale 5.

A Signorini brillavano gli occhi vedendo queste scene e infatti nel corso della puntata ci ha sguazzato nel bacio tra Alex e Soleil e l’arrivo di Delia. Quest’ultima è apparsa subito in studio, a inizio puntata, annunciando di voler lasciare l’attore. Prima di affrontare l’argomento Delia, Alfonso ha parlato della reazione di Alex al mancato messaggio dai suoi cari, arrivati per tutti gli altri. Lui ha detto di voler uscire per riprendere in mano la sua vita, ma manterrà la parola? D’altronde è solo l’ennesima volta che diceva di voler uscire. Per la prima volta, intanto, Signorini ha ammesso di avere dei dubbi sulla veridicità dei rapporti tra Alex, Soleil e Delia. Dubbi che vengono espressi in lungo e in largo sui social e ovunque, per questo può essere considerato un passo avanti riconoscerlo anche in diretta su Canale 5.

Prima di parlare di Alex Belli, il conduttore ha spostato l’attenzione su Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che ormai hanno spiccato il volo. “Tutto quello che è successo ci è servito per arrivare a questo punto”, ha detto il nuotatore. Dopo la coppia ritrovata, Alfonso ha messo a confronto Sophie Codegoni e Maria Monsè, spalleggiata dalla Sorge. In realtà lo scontro si è allargato e ha coinvolto anche le sorelle Selassié. Katia Ricciarelli ha sorpreso tutti dichiarando che dopo il GF Vip si sposerà! Il fortunato è un uomo che a quanto pare la corteggia da tempo, ma lei ha capito di voler condividere la vita con lui solo nella Casa.

L’eliminato della ventisettesima puntata del GF Vip 6 è Maria Monsè. Queste le percentuali del televoto: Sophie 23%, Miriana 19%, Gianmaria 16%, Carmen 15%, Francesca 14%, Maria 13%. Dopo il verdetto, Alfonso ha dato il via alla fase del dentro o fuori a metà Vipponi entrati a settembre. Queste le decisioni di stasera:

Chi ha abbandonato il GF Vip 6 : Francesca Cipriani;

: Francesca Cipriani; Chi rimane al GF Vip 6: Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli, Lulù Selassié, Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo; Giucas Casella.

Gli altri risponderanno nella puntata di venerdì. Durante il tanto atteso incontro di stasera, Alex ha infranto il regolamento con Delia ed è stato squalificato. Soleil si è mostrata affranta e delusa dal comportamento dell’amico. Signorini ha chiesto un commento a Davide Silvestri, che con una citazione dell’Amleto ha racchiuso bene tutto: Alex ha recitato. Secondo lui, insomma, l’attore si è fatto trascinare dalla situazione. Volendo indagare a fondo nella questione, il conduttore ha fatto un annuncio: non ci sono state nomination in questa puntata. Alex è entrato in studio e si è sottoposto alle critiche e alle domande dei presenti in studio. Adriana Volpe ha confermato la sua opinione: “Questo per te è stato un grande provino e lo hai superato. Sei pronto per Elisa di Rivombrosa”.

Samy Youssef non ci è andato leggero: “Per me sei un uomo senza pa..e. Hai usato Soleil e avevi una moglie a casa. E poi soprattutto hai giocato con l’amicizia, sei riuscito a parlare male anche di Aldo Montano. Hai recitato malissimo”. Alex ha provato a dargli lezioni di vita e di comportamento, parlando di ego ma erano solo le prime critiche che Alex si è preso. Leggendo sui social ne leggerà di più e di molto peggio. “Saresti uscito alla seconda puntata”, gli ha detto Jo Squillo. Anche Clarissa lo ha messo in guardia da ciò che leggerà sui social. Ainett Stephens ha spostato l’attenzione su cosa succedeva sotto le coperte, così Alfonso ha fatto notare ad Alex che mentre chiedeva di uscire si appartava sotto le coperte con Soleil. “E perché secondo te volevo uscire?”, ha ribattuto l’attore.

A chi gli ha fatto notare che avrebbe potuto fare meno con Soleil, come gli aveva chiesto Delia, lui ha replicato: “Non ce la facevamo”. Signorini ha liberato l’ormai ex concorrente ma con la promessa che se ne parlerà ancora venerdì: a grande richiesta? No, probabilmente no, ma pare che se ne parlerà ancora. Ricapitolando, quindi, stasera sono usciti Alex Belli, Maria Monsè e Francesca Cipriani. Si è conclusa così la puntata del GF Vip 6 del 13 dicembre 2021: appuntamento a venerdì sera.