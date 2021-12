GF Vip, Katia Ricciarelli stupisce: “Mi sposo”, chi è lui, Sonia in lacrime

Katia Ricciarelli si sposa dopo il Grande Fratello Vip 6 e lo ha annunciato in questi giorni proprio nella Casa! Una notizia che ha di certo spiazzato tutti, sia nella Casa sia fuori, ma che ha anche strappato un sorriso a chi la sta seguendo sin dall’inizio del reality show. Katia ha spesso commosso i telespettatori parlando della sua solitudine e forse anche per questo sapere che dopo il GF Vip non sarà più sola non può che rincuorare tutti. Dopo la scorsa puntata, la Ricciarelli ha rivelato a Carmen Russo e a Soleil Sorge che quando uscirà dal GF Vip ha intenzione di sposarsi.

Ovviamente gli autori hanno subito chiamato Carmen in confessionale per avere conferma, ma lei non se l’è sentita di farsi da portavoce di una notizia così bella. E che riguardava un’altra persona, soprattutto. La Ricciarelli però ha raccontato tutto con molto piacere ed estrema tranquillità. In confessionale ha spiegato che nei suoi precedenti matrimoni non ha mai indossato l’abito bianco e che forse lo sogna ancora. Se non dovesse essere bianco non fa nulla, si vestirà di blu, sarà solo un dettaglio. Chi è il futuro marito di Katia Ricciarelli?

Il fortunato è una persona che l’ha corteggiata e conquistata giorno dopo giorno. Katia ha usato delle parole molto profonde parlando di lui, l’uomo che vuole sposare dopo il GF Vip. Lo ha descritto come un uomo attraente, alto circa 180 cm. Non ha fatto nomi, ma ha parlato di attimi che l’hanno colpita in modo particolare. Per esempio quando le ha chiesto di passare la vita insieme:

“Mi chiede di stare con lui per il resto della vita. Mi ha detto che gli piace perdersi nei miei occhi tenendomi la mano e che voleva passare molto tempo con me. Io non ho detto niente. Dentro di me ho detto hai visto mai. Non è sicuramente passione o cosa, è una cosa molto più alta penso”

Stando nella Casa del GF Vip Katia Ricciarelli ha capito di voler sposare quest’uomo. Si è resa conto che molte cose che sono sempre mancate nella sua vita forse non vuole più farle mancare. “Mi fa paura adesso dire che resterò da sola”, ha aggiunto. La soprano è certa che questa persona c’è per lei e questo la rende serena. Poi ha aggiunto:

“Credo che sia la conclusione di una vita come la mia e che possa essere una bella cosa. Spero proprio di non sbagliare ancora. C’è sempre una cosa che spunta all’orizzonte, non te lo immagini ma c’è. Abbiamo sempre un’altra possibilità nella vita, sempre”

Signorini ha provato a indagare di più, ma per il momento la Ricciarelli non si è sbottonata oltre. Ha solo detto di aver conosciuto quest’uomo molto tempo fa in Puglia. Nel frattempo Sonia Bruganelli si è commossa per Katia, il conduttore se ne è accorto e le ha dato la parola. L’opinionista ha spiegato di essersi emozionata ricordando una frase detta da Katia sull’ultimo amore, che lei condivide.