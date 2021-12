GF Vip 6 ventiseiesima puntata: nominati, preferito, data esatta della finale

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, che arriva alla sua ventiseiesima puntata venerdì 10 dicembre 2021. Alfonso Signorini ha iniziato la serata parlando della finale, che andrà in onda il prossimo 14 marzo 2022. Sarà l’edizione più lunga, ma il conduttore non ha messo subito al corrente di ciò i concorrenti. Ha preferito procedere con Soleil Sorge e Sophie Codegoni, le quali hanno discusso animatamente nei giorni scorsi. A prendere le difese dell’ex tronista ci hanno pensato Francesca Cipriani e Valeria Marini.

Non si è arrivati, ovviamente, a un chiarimento. Ma nel corso di questo nuovo confronto, Alfonso ha mostrato la frecciata che il padre di Sophie ha riservato in questi giorni a Soleil, che non l’ha presa bene. Ed ecco che Alex Belli è stato messo al corrente di ciò che sta accadendo fuori: Delia Duran è stata beccata in compagnia di un altro uomo. Questa volta le foto sono abbastanza compromettenti, visto che riprendono un bacio!

La reazione dell’attore ha lasciato tutti senza parole e Alfonso Signorini si è lasciato andare a una frase provocatoria che ha conquistato lo studio! La puntata è andata avanti con uno scherzo riservato a Giucas Casella, che vedendo la sua casa di Cefalù occupata da varie persone è scoppiato a piangere. Il conduttore ha subito rallegrato il concorrente, facendogli notare che si è trattato di uno scherzo.

Maria Monsé ha scoperto nel dettaglio cosa pensano i suoi coinquilini di lei, dopo aver ricevuto tante nomination lunedì scorso. I commenti non sono stati positivi, tanto che è stata definita “pesante”, “troppo permalosa” e “una bambina mai cresciuta”. A prendere le sue difese ci ha pensato Soleil, che l’ha subito affiancata.

E ovviamente al centro della scena sono finiti Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Tra loro, inaspettatamente, c’è stato un ravvicinamento e l’ex nuotatore ha ammesso in puntata che è tornata la serenità. Stasera anche è stato riservato uno spazio anche a Davide Silvestri, che ha ricevuto un emozionante video messaggio di suo cugino Kekko Silvestre, frontman dei Modà.

È arrivato il momento di scoprire il verdetto del televoto, che ha visto trionfare come preferita ancora Soleil al GF Vip con il 30% dei voti (Jessica 27%, Miriana 18%, Sophie 17%, Biagio 5% e Maria 3%). Tra i suoi ‘sfidanti’ ha scelto di salvare Maria e poi Biagio. Infine, ha mandato direttamente al televoto la Codegoni.

In Mistery, il conduttore ha poi parlato con Katia Ricciarelli. Le sue parole, qualche giorno fa, hanno colpito Alfonso e molti telespettatori per la loro intensità. La cantante lirica ha ammesso che questa esperienza le ha cambiato la vita, le ha fatto tornare la voglia di vivere. In quanto fuori si è spesso sentita sola negli anni, ha addirittura pensato al suicidio.

Un momento commovente, che si è concluso con un video messaggio dei suoi allievi. Nello studio, Alfonso e Sonia non sono riusciti a trattenere la commozione, come tanti Vipponi in Casa. È arrivato il momento delle nomination: sono stati eletti immuni Aldo Montano e Giucas. Adriana e Sonia hanno dato l’immunità, rispettivamente, a Valeria Marini e Giacomo Urtis (considerati come unico concorrente) e Katia. Al televoto insieme a Sophie sono finiti Maria, Carmen, Francesca, Gianmaria e Miriana.

Signorini finalmente ha potuto parlare con i Vipponi della decisione di prolungare questa sesta edizione: la data della finale è il 14 marzo 2022. Miriana Trevisan ha indovinato, ancora prima di aprire la busta. Il conduttore ha così chiesto alla showgirl se avesse avuto qualche spoiler da Biagio, ma entrambi hanno smentito ironizzando sulla loro vicinanza. La notizia ha sconvolto qualche gieffino, in particolare Soleil.