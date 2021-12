GF Vip, Sophie stravolta da Soleil. Il padre: “Meglio il silicone che i mariti”

Soleil Sorge e Sophie Codegoni tornano a scontrarsi al Grande Fratello Vip 6. Entrambe ex volti di Uomini e Donne, da ormai diversi giorni non discutevano in modo così animato. Le acque sembravano essersi calmate, ma ora è scoppiata di nuovo la tempesta. Durante questo acceso scontro, però, l’ex corteggiatrice ci è andata giù pesante! Scendendo nel dettaglio, ha accusato la sua coinquilina di aver esagerato con la chirurgia estetica. Le sue parole hanno colpito nel profondo Sophie, che non ha trattenuto le lacrime.

“Sto dicendo che sei più piena di plastica che personalità e intelletto”, queste le parole che hanno portato la Codegoni a lasciarsi andare a un pianto liberatorio. Nonostante tutto, l’ex tronista ci ha tenuto a precisare che non si sente affatto offesa da tale esclamazione, visto che ha “rifatto solo il seno”. Riferendosi a Giacomo Urtis, la Codegoni ha fatto notare che in Casa c’è anche un chirurgo che potrebbe confermare. Non solo, Sophie ha poi tirato fuori gli artigli, replicando a gran voce.

“Io il mio viso, a differenza tua, non l’ho mai ritoccato”, ha affermato la Codegoni rivolgendosi appunto a Soleil. Quest’ultima pare abbia finto di non capire la battuta, mentre consigliava alla sua coinquilina di evitare di parlare in modo “lagnoso”. La Codegoni, dopo aver discusso animatamente anche con Valeria Marini questa notte, si è sfogata con Miriana Trevisan.

Stravolta dalle parole della Sorge, Sophie ha dichiarato che dovrebbe pensare bene prima di parlare. Il motivo? “Io sapevo già tutto di quello che sta facendo con Alex”, ha precisato l’ex tronista senza problemi. Non è di certo una novità questa, visto che ormai da tempo si parla di un presunto accordo che avrebbero fatto Belli, Soleil e Delia prima ancora che iniziasse il reality.

Tra questi intrighi ci sarebbe anche la stessa Sophie. Ed è per questo che lei sarebbe al corrente del presunto teatrino messo su da Alex e Soleil. Ed ecco che oggi a prendere le difese della giovanissima Codegoni ci pensa suo padre. Dopo aver ascoltato le dure parole usate dalla Sorge durante lo scontro di questa mattina, Stefano sbotta su Twitter.

“E comunque è meglio farsi le t.tte che farsi i mariti delle altre”, questo ciò che ha condiviso in questi minuti il papà di Sophie, con grande schiettezza. Indubbiamente, si riferisce al triangolo amoroso di cui è attualmente protagonista Soleil, insieme a Belli e la moglie Delia.