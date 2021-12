Bortuzzo, colpo di scena clamoroso: bacio infuocato a Lulù, è passione

“Qui non si capisce più una mazza”, cit. Aldo Montano. Ed ha ragione il campione olimpico perché ciò che è accaduto nelle ultime ore tra Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè e Manuel Bortuzzo scompagina tutto ciò che si è verificato nelle scorse settimane. Il nuotatore triestino è arrivato persino a nominare la ragazza, dissociandosi perentoriamente da alcuni suoi atteggiamenti. Non solo: l’ha allontanata in diverse occasioni con modi bruschi e con parolacce, dicendo di non voler più avere nulla a che fare con lei. Per questo, nelle scorse ore, il bacio infuocato che i due ragazzi si sono scambiati è stato un vero e proprio colpo di scena per le dinamiche del Grande Fratello Vip.

GF Vip, Manuel trascina a sé Lulù: è di nuovo passione

Si è capito che c’era aria di riavvicinamento nei giorni scorsi, nel momento in cui Manuel ha accettato di fare un massaggio assai pepato a Lulù, a cui sono seguite delle coccole prima di andare a letto a dormire. Una sorta di antipasto nell’attesa della portata principale che non è tardata ad arrivare: nella notte appena trascorsa è infatti ri-decollata la passione tra i giovanotti. I due concorrenti del GF Vip si sono dati un bacio passionale prima di augurarsi la buonanotte. E no, non si è trattato di uno ‘stampo’, bensì di uno scambio d’affetto ‘poderoso’.

Le immagini hanno lasciato molti telespettatori senza parole, mostrando Bortuzzo tirare a se la Selassiè per poi lasciarsi andare come mai prima d’ora. Un ritorno in love assolutamente non pronosticabile che già ha scatenato gli affezionati al GF Vip. In tantissimi si sono riversati su Twitter facendo trapelare non pochi dubbi sul comportamento del nuotatore e chiedendosi a che gioco stia giocando.

Sicuramente quanto accaduto troverà spazio nel prime time del reality show in onda venerdì 10 dicembre 2021: Alfonso Signorini si sfrega le mani (qui il video del bacio tra Bortuzzo e Lucrezia).

Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo e le ammissioni di colpa nei confronti di Lulù

“Tante volte ho sbagliato io, invece che affrontare il problema con amore lo affrontavo con nervosismo, tante volte sarebbe bastato prenderti e abbracciarti. Forse la cosa più bella è che nonostante tutto sei ancora qua”. Queste le parole di Bortuzzo, dolce come non mai, rivolgendosi a Lucrezia.

E ancora: “Non riesci a starmi indifferente. Il punto è che non riesco ad avere indifferenza e ci sono stato male davvero per quello che è successo. Io non lo faccio vedere quando sto male, non ti ho mai detto ‘Lulù sto male per te’. Tante cose mi facevano stare male e mi dicevo ‘peccato che sta andando così’. È per questo che mi nascevano tremila pensieri, ora in me avrai un punto di riferimento”.