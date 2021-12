GF Vip 6 ventinovesima puntata: ingressi, nominati e rese dei conti

By

Tutto quello che è successo nel corso dell’appuntamento di lunedì 20 dicembre 2021 nel reality condotto da Alfonso Signorini, tra il risultato del televoto, le nomination, i confronti e le new entry

Il Grande Fratello Vip 6 è andato in onda con la ventinovesima puntata, a distanza di pochi giorni da Natale. Alfonso Signorini ha iniziato la serata facendo confrontare i Vipponi sugli scontri che si sono accesi in questi giorni. Il tutto è accaduto quando Carmen Russo ha cercato di insegnare una coreografia ai suoi coinquilini per preparare un balletto natalizio. Eva Grimaldi ha tirato fuori gli artigli contro Soleil Sorge, prendendo le difese di Lulù Selassié. Dopo di che, Carmen si è scontrata sia con Valeria Marini che con Katia Ricciarelli. Nonostante tutto, la Russo ci ha tenuto a precisare che è stato bello preparare tutte insieme questa coreografia.

E ovviamente l’attenzione è finita su Alex Belli e Soleil. Signorini ha mostrato alla Sorge alcune delle dichiarazioni rilasciate dall’attore e da sua moglie Delia Duran a Verissimo. La gieffina non ha preso bene la situazione e c’è stato un botta e risposta a distanza. Subito dopo, è approdata sulla passerella la mamma di Soleil, Wendy. Quest’ultima ha avuto modo di avere un confronto con Alex. In questa fase della ventinovesima puntata, Signorini ha zittito Sonia Bruganelli, la quale ha anche lasciato lo studio!

I concorrenti in Casa hanno, successivamente, messo in scena ciò che hanno preparato in questi giorni, ovvero le canzoni e le coreografie natalizie. C’è stato spazio per ricordare il bellissimo percorso fatto da Aldo Montano all’interno del reality show. Indubbiamente si è conquistato un posto nel cuore del pubblico, diventando un concorrente amatissimo e apprezzatissimo di questa edizione. Ha avuto modo di parlare con Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Carmen Russo.

Ed è arrivato il momento di parlare del botta e risposta che Aldo ha avuto con Alex fuori dalla Casa di Cinecittà. Si è acceso uno scontro in studio tra i due ex concorrenti. La Casa di Cinecittà ha poi accolto nuovi concorrenti nel corso di questa puntata. La prima a fare il suo ingresso è stata Nathalie Caldonazzo. La serata è andata avanti con il padre di Manuel Bortuzzo, che è approdato nel giardino della Casa per una sorpresa.

Franco si è detto felice di vedere suo figlio più sereno e allegro. Per quanto riguarda la storia nata tra Manuel e Lulù, ha affermato che deve essere lui a decidere cosa fare della sua vita. Ha elogiato Aldo Montano, facendo sapere al figlio che si vedono spesso. Papà Bortuzzo si è anche fatto fare lo stesso tatuaggio del campione di scherma.

Come previsto, Signorini ha toccato l’argomento riguardante Alessandro Basciano, che ha colpito l’attenzione di Soleil, Sophie Codegoni e Jessica Selassié. Per ora la gieffina che più si è avvicinata all’ex corteggiatore è stata la Sorge. “Penso che nessuna delle due sia predisposta e forse neanche io”, ha dichiarato Alessandro riferendosi a Soleil e Sophie.

Ma come ha fatto notare Alfonso, questo non è ciò che ha dimostrato. Non è mancato il piccolo battibecco con Alex Belli, che dallo studio ha ribadito la sua opinione. A detta sua, Basciano starebbe cercando di fare copia e incolla. Subito dopo, è arrivato il momento di scoprire il verdetto del televoto della 29esima puntata del GF Vip 6: è stata eletta preferita Lulù Selassié.

Essendo stata la più votata, ha dovuto scegliere chi salvare e chi mandare al televoto. La principessa ha salvato subito Manuel, seguito da Miriana Trevisan e Carmen. Ha invece scelto di spedire Biagio D’Anelli direttamente al prossimo televoto con eliminazione definitiva. Signorini ha nuovamente voltato pagina presentando il nuovo concorrente ai Vipponi, ovvero Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona (Barù), nipote di Costantino della Gherardesca.

Subito dopo è arrivato il momento delle nomination. Gli immuni eletti nella Casa sono stati Katia, Sophie e Jessica. Le due opinioniste hanno invece dato l’immunità a Carmen. Al televoto sono finiti Biagio (scelto da Lulù), Miriana, Giacomo e Valeria.