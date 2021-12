GF Vip: Volpe affossa Soleil. E la verità sui rapporti intimi con Alex

Anche se è stato squalificato, al GF Vip 6 si continua a parlare di Alex Belli e del suo rapporto con Soleil Sorge. Stasera finalmente è arrivata la verità su ciò che è accaduto sotto le coperte nelle scorse settimane, tra i due gieffini. Quando Delia Duran aveva fatto visita all’attore, durante un confronto nel giardino della Casa di Cinecittà, si era detta sconvolta perché convinta che fossero andati oltre. Alcuni movimenti fatti sotto le coperte, hanno fatto ipotizzare che Soleil e Alex avessero fatto l’amore.

E invece stasera la Sorge ci ha tenuto a smentire una volta per tutte. Bisogna comunque precisare che entrambi, da sempre, cercano di raggirare le domande, senza mai dare una risposta concreta. Proprio per questo, molti telespettatori sono abbastanza confusi sul loro rapporto e anche su quello che poteva essere accaduto sotto le coperte. Alfonso Signorini ha provocato Soleil chiedendole se rifarebbe l’amore con Alex. A questo punto, la Sorge non ci ha girato intorno: “Io e Alex non abbiamo mai fatto l’amore”.

Detto ciò, ha ribadito di avere una persona fuori, aggiungendo “tutto il resto è noia”. Dunque, è arrivata la conferma che Soleil e Belli non sono mai andati oltre ai loro baci artistici. Dallo studio, l’attore ha tentato di mettere in guardia la concorrente: “Sono delle trappole. Io non ho mai detto il contrario”. Soleil ha rimarcato il fatto che tante cose sarebbero state fraintese.

Signorini ha fatto notare che Alex, quando Delia l’aveva accusato di essere andato oltre con Soleil, non aveva negato. Come sempre e come è solita fare anche la Sorge, ci aveva girato intorno. “Non ho mai confermato o smentito”, ha dichiarato in studio Belli. A questo punto, è arrivato il momento per Soleil di scoprire le ultime dichiarazioni di Alex e Delia a Verissimo.

E ovviamente la Sorge non ha digerito le loro parole. L’attore ha cercato di difendersi affermando di voler prendere le parti di sua moglie, in quanto ha sofferto molto. “E avrai tutti i salotti televisivi per farlo”, ha prontamente risposto la gieffina dalla Casa di Cinecittà. Concluso questo confronto a distanza, fuori dalla porta rossa è approdata Wendy, la madre di Soleil.

Nei giorni scorsi, la donna aveva già attaccato Belli e così stasera ha avuto modo di confrontarsi con lui. Sulla passerella, di fronte alla Sorge, è avvenuto un confronto che non ha avuto alcuna conclusione, quindi non poi così di rilevanza. Sin da subito, Alex ha messo le mani davanti dichiarando che non c’è alcuna colpa, se non quella sua.

Oltre ciò, ha fatto presente di non aver mai fatto affermazioni negative su Soleil. Ha appoggiato Delia Duran, in quanto sta male. “Forse non dovrebbe andare in tv se sta così”, ha commentato Wendy. “Dovrebbe vergognasi a creare questo piano diabolico”, ha continuato la mamma di Soleil al Grande Fratello Vip.

A dire la sua, riportando anche ciò che tantissimi telespettatori dicono da giorni, è stata Adriana Volpe, che ricevuto il consenso da parte dei presenti in studio. Tutti, infatti, hanno applaudito alle sue parole.

“Non facciamo passare Soleil da vittima. Mi dispiace, ma eravate consapevoli entrambi. Eravate in due. Non è che tu hai stupito il fascino di Alex. Tu sei stata dominatrice e protagonista. Eravate consapevoli del teatrino che facevate in Casa. Per favore non fare la vittima, perché non ci sta”

Soleil non è riuscita a dare chissà quale risposta al riguardo. Semplicemente, ha affermato che il suo obbiettivo non è stato mai quello di passare per vittima. Prima di salutare sua mamma, ha cercato di scoprire se la sua misteriosa dolce metà “c’è”. Wendy l’ha rassicurata al riguardo e lei è apparsa felicissima.

Il confronto non è stato dei migliori. Addirittura a un certo punto Wendy, Soleil e Alex hanno riso insieme. In molti si aspettavano attacchi feroci da parte della mamma della Sorge, ma ciò non è accaduto.