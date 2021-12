Silvia Toffanin fa a pezzi Alex Belli e Delia: intervista al vetriolo a Verissimo

Silvia Toffanin ha svestito i panni della conduttrice garbata e cordiale per indossare quelli dell’intervistatrice implacabile: ci volevano Alex Belli e Delia Duran per far spuntare gli artigli alla padrona di casa di Verissimo che ha confezionato una chiacchierata al veleno con l’attore parmense e sua moglie, da settimane al centro del gossip del GF Vip, assieme a Soleil Sorge. Il colloquio è partito in sordina, con il solo Belli in poltrona. “Mio padre era arrabbiato con me”, ha confidato, dicendo che il genitore non è stato troppo felice del suo atteggiamento nella Casa più spiata d’Italia.

L’ex Centovetrine ha aggiunto che fino all’adolescenza è stato molto vicino al padre, diacono assai fedele. “Nella seconda parte della mia vita – ha proseguito – ho avuto un po’ di rigetto. Per tanti anni lui non mi ha capito. La mia famiglia non voleva che andassi a Milano in cerca di fortuna nel mondo dello spettacolo. Oggi il rapporto è buono, però siamo su due mondi opposti”.

Fino a qui la Toffanin ha usato la carota, dopodiché ha impugnato il ‘bastone’ ed ha cominciato a menare fendenti: “A chi ti dice che reciti anche nella vita cosa rispondi?. “Che questo è il mio modo di fare”, la replica. “Ma tu hai sempre quel vocione?”. “Si, da quando ho 16 anni”. La conduttrice ha incalzato: “Così è tutto un po’ teatrale”. “Sono fatto così”, la chiosa di Alex. Altre punzecchiature da parte della compagna di Pier Silvio Berlusconi: “Ti chiamavano 1 2 3 action, non ti dà fastidio?”. “Ma no, io sono così, cerco di raccogliere le energie positive”.

La Toffanin non ha mollato la presa e con ironia ha notato che Belli, innanzi a lei, è stato “più sciolto, più easy, più naturale”. Capitolo ex dell’attore che ha avuto una moglie, la quale di recente ha usato parole di fuoco sul suo conto. “Noi l’abbiamo contattata per vedere se voleva dire qualcosa e ha detto che non vuol più minimamente essere associata al tuo nome”, ha sottolineato Silvia, colpendo nel segno. “Potrebbe vivere in modo più rilassato, visto che ci siamo voluti tanto bene”, il commento di Alex. Mila Suarez, altra sua ex celebre, avrebbe invece voluto parlare, tanto che ha confezionato un video messaggio. Belli però lo ha stoppato

“Ti chiedo di non vederlo, posso?“, la richiesta dell’attore che ha lasciato la conduttrice basita. Sarà per questo che poi Silvia ha messo il turbo, stimolata pure dall’ingresso in studio di Delia Duran. Quando la modella venezuelana ha spiegato di aver perdonato il compagno nonostante tutte le vicende che l’hanno visto protagonista al GF Vip con Soleil, la Toffanin dall’essere basita è passata ad essere esterrefatta. “Non ci credo, tu l’hai perdonato? Sei un genio Alex Belli”, la chiosa sarcastica.

Delia e Alex si sono poi avventurati in una serie di riflessioni ingarbugliate e poco comprensibili, tanto che Silvia ha inanellato una serie di facce che sono state tutto un programma. A un certo punto ha persino rimbrottato la coppia. A farla andare fuori dai gangheri una frase della Duran, quella in cui ha detto che lei ed Alex sono “due artisti”. “No no, due artisti no – ha subito rimarcato la conduttrice pervasa da un mix di stupore e stizza -. Gli artisti sono altri. Con tutto il rispetto ma no, i grandi artisti sono altri… io sono sconvolta”. In studio c’è persino stato un boato del pubblico, cosa assai rara a Verissimo.

“Possiamo dire che tu e Soleil vi siete presi una vacanza da mogli e fidanzati”, un’altra tagliente stilettata rifilata al parmense a cui ha poi domandato se non è che il ‘triangolo’ non sia stato scritto a tavolino. Belli ha negato. “Qua è la gara di chi recita meglio, siete furbetti”, la sottolineatura di Silvia che ha raccolto un altro boato dal pubblico.