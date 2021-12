GF Vip, la mamma di Soleil sbotta: “Non sopporto più Alex, basta!”

Il rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli continua ad essere al centro delle dinamiche del GF Vip. In queste settimane i telespettatori del GF Vip si sono scatenati commentando sui social il “teatrino” che vede protagonisti Alex Belli, la “moglie” Delia Duran e Soleil Sorge. Tra fan e detrattori a dire la propria sulle vicende stavolta è stata Wendy Kay, la madre di Soleil, che ha scritto parole al veleno nei confronti dell’attore parmense schierandosi apertamente contro di lui.

La Kay non ha potuto fare a meno di dire la sua su ciò che sta succedendo tra l’adorata figlia e Alex Belli. Come hanno fatto notare alcuni utenti di Twitter, la madre di Soleil non ha usato mezzi termini: come ha scritto in alcuni commenti su Instagram, secondo lei Alex deve allontanarsi dalla figlia e lasciarla in pace. Anzi, per la Kay l’attore farebbe meglio a lasciare il loft di Cinecittà.

GF Vip, il comportamento di Alex Belli nel mirino di Wendy Kay

Il rapporto tra Belli e la Sorge è stato davvero altalenante. I due si sono scambiati moltissime effusioni che non sono passate inosservate. L’attore si è più volte dichiarato a lei dicendo di non poter fare a meno di amarla e parlando addirittura di “poliamore” e del fatto che a detta sua è possibile amare due persone contemporaneamente. Soleil, dal canto suo, ha spiegato di non essere interessata a costruire un rapporto con Belli che vada oltre l’amicizia. Poi quest’ultimo le ha fatto notare che comunque per loro, fuori dalla Casa, non può esserci futuro proprio perché lui è impegnato. Forse anche a causa di queste ultimissime dichiarazioni Wendy Kay ha sbottato, scrivendo a più riprese ciò che pensa della faccenda.

Com’è noto Wendy Kay e la figlia Soleil Sorge hanno un forte legame. La Kay, originaria degli Stati Uniti, sembra essere molto orgogliosa della 27enne. Le due hanno anche partecipato in coppia all’ottava edizione di “Pechino Express”. La madre della Sorge si è sempre mostrata di supporto alla figlia. Da quando quest’ultima è entrata nella casa del GF Vip non si è mai tirata indietro dal difenderla a spada tratta e dall’esprimere parole di incoraggiamento per lei, mostrandosi molto attiva nelle pagine create dai fan di Soleil su Instagram.