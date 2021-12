GF Vip, Belli e Montano: “Tue ex hanno più corna delle renne”. La reazione

Un atteso scontro in diretta tra i due ex gieffini, che inizialmente avevano instaurato un rapporto di amicizia nella Casa più spiata d’Italia: stasera non se le sono mandate a dire

Si è acceso uno scontro in studio tra Aldo Montano e Alex Belli. Nel corso della puntata del GF Vip 6 di stasera, Alfonso Signorini ha fatto in modo che il campione di scherma avesse la possibilità di parlare a distanza con Manuel Bortuzzo. Quest’ultimo ha sentito molto la mancanza del suo ex coinquilino, diventato come un fratello maggiore durante questa esperienza. Non solo, ha avuto l’opportunità di salutare anche altri suoi ex compagni d’avventura, ovvero Gianmaria Antinolfi, Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli, Giucas Caselli e Carmen Russo.

La sua uscita dalla Casa più spiata d’Italia ha commosso tutti, ma stasera si è ritrovato anche protagonista di uno scontro nello studio di Canale 5. In diretta, Signorini ha approfittato della sua presenza e di quella di Alex per chiedere loro di avere un confronto. Nelle scorse ore, i due hanno dato vita a un botta e risposta a distanza, attraverso i social. Montano ha chiaramente espresso la sua opinione negativa su Belli e quella che per molti è stata una “soap recitata male” con Delia Duran e Soleil Sorge.

Si può dire che le perplessità e le opinioni di Aldo al riguardo combaciano con quelle di moltissimi telespettatori. Dopo aver saputo di questi commenti, Alex ha anche risposto. Ecco che stasera Montano e Belli hanno avuto modo di confrontarsi faccia a faccia in diretta. Non se le sono mandate a dire e Aldo ha ribadito il suo pensiero negativo.

A detta del campione di scherma, l’attore avrebbe fatto una pessima figura. Alex non ha digerito affatto queste sue considerazioni, tanto che si è alzato in piedi per mettersi di fronte a Montano. Signorini ha tentato così di riportare la calma e quando sono tornati a sedere Belli si è lasciato andare a un’affermazione poco carina, rivolgendosi appunto ad Aldo.

“Le tue ex fidanzate hanno più corna delle renne di Babbo Natale”

Di fronte a queste parole, ancora una volta, Montano non è caduto nella provocazione. Infatti, la sua è stata una reazione composta. Ha scelto di non ribattere, preferendo il silenzio. Il pubblico non ha potuto non apprezzare la sua eleganza.

Aldo e Alex inizialmente avevano instaurato un’amicizia, che appariva solida. Stasera, il campione di scherma ha affermato di averci creduto nel loro rapporto. Ma con il tempo ha cambiato decisamente idea e si è schierato in modo chiaro e concreto contro l’attore.