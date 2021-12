GF Vip, Belli e Montano: fulmini e saette. L’ira dell’attore: “La verità è una”

Tra Aldo Montano e Alex Belli dopo il Grande Fratello Vip 6 inizia ufficialmente un botta e risposta a distanza. Attraverso i social, il campione di scherma ha espresso il suo chiaro parere sull’attore e le sue parole, ancora una volta, hanno trovato il consenso da parte del pubblico. A infastidirsi è, ovviamente, la persona colpita, ovvero Alex. Come tanti telespettatori, anche chi ha vissuto da vicino il triangolo Belli-Soleil-Delia non è riuscito a comprendere determinate situazioni.

Tra questi c’è, appunto, Montano. Quest’ultimo ha fatto notare come sia l’attore che la sua Delia Duran siano usciti molto male da tali dinamiche. Aldo ha parlato di “telenovela” e non ha risparmiato proprio nessuno. “Se fosse vero sarebbe ancora più grave”, ha dichiarato l’ex schermidore rispondendo a chi ancora oggi si chiede se il tutto sia stato orchestrato. In qualunque caso, per l’ex gieffino crede che “sia comunque stata una brutta figura”.

Le parole di Aldo non sono passate inosservate neanche al diretto interessato. Proprio in questi minuti, Alex Belli ha deciso di rispondere pubblicamente al discorso fatto dal suo ex coinquilino. L’attore ha sfruttato questo momento per lanciare una frecciata al campione. Scendendo nel dettaglio, ha ricordato il forte scontro che hanno avuto, dopo del quale ha accusato Montano di avergli tirato uno schiaffo.

“GIUDICATE, CRITICATE, PRENDETE POSIZIONI..la Verità è solo una che con il mio essere Fuori dagli Schemi vi ho dato da PARLARE! Anche a Te Aldo Montano che nel momento in cui ti ho fatto uscire fuori allo scoperto, l’unica cosa che sai fare è Usare le MANI! SHHHHH!!!”

Finirà qui questo botta e risposta? Aldo potrebbe anche decidere di evitare di rispondere, d’altronde gran parte del pubblico sembra essere schierato dalla sua parte.

Delia Duran, Carlo Cuozzo la smentisce: “Abbiamo fatto l’amore”

A parlare ci ha pensato anche Carlo Cuozzo, il ragazzo con cui Delia Duran è stata paparazzata durante baci e carezze. Non è la prima volta che interviene da quando Alex Belli è stato squalificato dal GF Vip 6. Questa volta, ha voluto smentire le ultime dichiarazioni di Delia a Verissimo. Qui ha confermato che con Carlo è stato tutto finto. A questo punto, è intervenuto lui stesso.

“Non è assolutamente una storia finta… Non mi sono prestato a nulla… Quella sera ci siamo baciati e abbiamo fatto l’amore”

Non solo, Cuozzo ha assicurato di avere un testimone, ovvero un’amica della Duran. Ha concluso questo sfogo su Instagram, rivelando che a breve mostrerà le prove.