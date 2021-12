Montano fiume sul GF Vip, Soleil e Alex smontati. “Vincitore? Ecco il nome”

Aldo Montano a ruota libera. Il campione olimpico, lungo la serata di domenica, ha concesso una diretta Instagram ai suoi numerosi fan, parlando della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Pronti via, tolto il dente e tolto il dolore: subito lo schermitore ha affrontato il capitolo Alex Belli, con il quale si è scontrato in modo poderoso nel reality show. Sull’attore ha avuto parole tanto chiare quanto dure. Aldo, come d’altra parte quasi tutti i telespettatori del programma, non ha compreso le logiche del triangolo che ha visto protagonisti Belli, Delia Duran e Soleil. Detto ciò, ha fatto un ragionamento che non ha fatto una grinza, sottolineando che comunque la si voglia vedere il parmense e la sua compagna ne sono usciti male.

“Con Alex – ha dichiarato – è iniziata con una grande amicizia, con la storia dei tre moschettieri. Me la sono goduta fino al litigio. Dopo è partita la telenovela (con Soleil, ndr). Le strade sono due: se è tutto finto con la moglie è grave, ha preso per il c..o tutti. Se fosse vero sarebbe ancora più grave, ha mancato di rispetto a un’amicizia e alla sua donna“. Il discorso l’ha chiuso con una stoccata affilata: “Credo che sia comunque stata una brutta figura”.

Spazio poi al pensiero su Soleil. Anche in questo caso Montano non ha usato il fioretto: “Lei è l’unica persona con cui non ho stretto nessun tipo di rapporto. Strano per me, sono compagnone, ascolto tutti… Ma di lei so solo il nome e cognome. Subito dall’inizio abbiamo avuto vie opposte”.

Aldo Montano a ruota libera sugli ex compagni di viaggio del GF Vip

Parole al miele invece per Katia Ricciarelli, considerata dal campione una donna straordinaria e un’amica speciale. Montano ha anche parlato di Manuel Bortuzzo con il quale ha stretto un fortissimo legame di amicizia. In merito al giovane triestino ha spiegato che il suo obbiettivo è quello di portarlo verso la scherma.

Affetto profondo anche nei confronti di Gianmaria Antinolfi, descritto come un ragazzo “favoloso, una persona speciale”, molto educata e dai principi sani. Montano ha inoltre evidenziato che il campano ha avuto una “evoluzione enorme” all’interno della Casa più spiata d’Italia dopo le “bastonate” ricevute all’inizio. E con Sophie Codegoni? Come pensa che andrà a finire? “Adoro sia Gianma sia lei che è gentile, educata e intelligente”. Sullo sviluppo della love story ha preferito nicchiare.

Su Davide Silvestri ha spiegato che all’inizio ha stretto un bel rapporto con lui. Poi però il legame si è un po’ perso nel momento in cui si è appartato con Soleil e Alex Belli. “Dei tre, secondo me è quello con più vena artistica e qualità”, ha evidenziato Montano, rifilando un’altra stoccata indiretta all’attore e all’ex UeD. Aldo ha però precisato che negli ultimi giorni ha recuperato il dialogo con Silvestri. Fra l’altro lo ha designato come possibile vincitore finale: “Sa dare i giusti messaggi, è equilibrato, è un ragazzo con la testa sulle spalle e se lo meriterebbe”.

L’atleta ha speso esternazioni di stima anche per Manila Nazzaro, reputandola una grande donna, matura ed equilibrata. Spazio poi a una domanda su Tommaso Zorzi, il vincitore del Grande Fratello Vip 5. “Se mi piace Zorzi? Non lo conosco, ma ne sento parlare molto bene da chiunque”.