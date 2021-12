Signorini zittisce Sonia Bruganelli: scontro a fuoco, lei se ne va dal GF Vip

Nervi tesi al Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini, a un certo punto della puntata in onda lunedì 20 dicembre, ha perso la brocca ed ha zittito la sua opinionista, Sonia Bruganelli, mentre era intenta a scagliarsi contro Alex Belli. Momenti di tensione scaturiti dopo un confronto tra lo stesso attore parmense e Soleil. La moglie di Paolo Bonolis ha cominciato a rumoreggiare dopo che il 38enne ha detto di essere stufo di tutto il can can che si è creato attorno a lui. Ma come? Lui è stufo? Lui che per mesi a portato avanti la soap? E che ancora oggi non perde occasione per fare ospitate tv e post social ‘gossippabili’? Domande che senza dubbio sono balenate nella testa della produttrice che infatti non le ha mandate a dire ad Alex.

“Sono molto stufo…”, ha detto Belli dopo aver ricevuto una ramanzina da Soleil Sorge. Sonia ha iniziato a inveire contro di lui. “Adesso ti prego…”, ha esordito l’opinionista a cui però è stato silenziato il microfono. Quando è tornato l’audio ha aggiunto: “Sei stufo? Non parlare…”. Il suo microfono è stato di nuovo abbassato. Poi è intervenuto Signorini e il clima si è fatto ancor più caldo: “Adesso basta Alex. E anche tu Sonia”. “Ma tu mi dai la parola e non mi fai rispondere?”, ha replicato la moglie di Paolo Bonolis, provocando una tuonata del conduttore: “Se te l’ho data, la posso anche togliere, tu non sei qua (al mio posto, ndr). Se ti dico parla, parla, se ti dico un attimo, aspetti”. “Ma se non posso esprimermi”, la controreplica della Bruganelli.

Poco dopo è stato il turno di Alex, che stava tentando di fare l’ennesimo intervento. “Ho detto basta, lo ho detto a Sonia e lo dico anche a te. Io devo fare anche il mio lavoro e vorrei farlo con la serenità che magari mi è anche dovuta”, ha sottolineato Signorini. “Vengo sempre bersagliato”, si è giustificato l’attore, prima che tornasse la calma in studio. Infine è arrivato il colpo di scena: la produttrice si è allontanata dallo studio, lasciando la sua postazione. Se ne è andata via, evidentemente in segno di protesta per quanto accaduto.

In molti si sono domandati se l’abbandono fosse definitivo oppure temporaneo. Alla fine, dopo circa un’ora di assenza dalla trasmissione, Sonia è riapparsa sulla sua poltrona. Lo strappo con il direttore di Chi, però, c’è stato e resta da capire se ci saranno strascichi.

Ma perché la Bruganelli è stata silenziata? Perché Signorini non l’ha fatta esprimere? In effetti le sono state lasciate dire solo un paio di frasi, poi è stata messa a tacere. Motivo? Il punto è che la moglie di Bonolis è una bomba ad orologeria che quando scatta potrebbe ‘esplodere’. Anzi, potrebbe fare esplodere temi e retroscena che forse chi tira le fila dello show non vuole che trapelino. Ops!