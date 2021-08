GF Vip 6, due probabili gieffini già vicini? La foto genera sospetti

Tommaso Eletti prima del Grande Fratello Vip è già vicino alle principesse dell’Etiopia? Ancora nulla di ufficiale, ma sembra proprio che nella Casa più spiata approderà l’ex partecipante di Temptation Island 2021. Non solo, si parla anche dell’ingresso delle tre principesse etiopi Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié. Le sorelle, discendenti della dinastia di Hailé Selassié (ultimo imperatore di Etiopia), dovrebbero prendere parte al reality show condotto da Alfonso Signorini come un unico concorrente.

Ed ecco che ora spunta una foto che ritrae Tommaso che si mette in posa di fronte a una fotocamera, a fianco a una ragazza, che sembra essere proprio una delle tre sorelle, Clarissa. A rendere noto questo scatto è Deianira Marzano, con il suo seguito account di Instagram. L’influencer si chiede il motivo per cui Tommaso sia in compagnia di una delle principesse, poco prima dell’inizio del GF Vip. “Già stanno marchingengando cosa fare nella Casa?”, questo ciò che si chiede Deianira.

Eletti ha preso parte alla scorsa edizione di Temptation Island, in compagnia di quella che ormai è la sua ex fidanzata, Valentina Nulli Augusti. La loro storia, proprio nel reality delle tentazioni, è arrivata al capolinea. L’atteggiamento di Tommaso ha fatto parecchio discutere, ma sembra che Signorini sia pronto ad accoglierlo in questa nuova esperienza. Per quanto riguarda le sorelle etiopi, Lucrezia e Clarissa sono sconosciute sul piccolo schermo, mentre Jessica ha partecipato alla seconda edizione di Riccanza su Mtv.

E mentre sono ormai ufficiali Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, la quale ha già generato qualche polemica, continuano le indiscrezioni sull’intero cast della sesta edizione. Nei giorni scorsi, attraverso alcuni indizi lanciati dall’account ufficiale di Instagram del reality show, sono spuntati i nomi di Raffaella Fico e Soleil Sorge. Si pensa che anche Manila Nazzaro sia pronta a entrare nella Casa di Cinecittà.

Nel frattempo, pare che la sesta edizione del GF Vip stia iniziando col piede sbagliato. Ci sarebbe tensione tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le due opinioniste. Ora non resta che attendere per scoprire quale sarà il cast della sesta edizione, che prenderà inizio in prima serata da lunedì 13 settembre.