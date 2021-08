GF Vip, c’è l’ex di Balotelli. La conferma in quell’indizio dei “13 minuti”

Per il Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini & Co. si stanno divertendo ancor più degli altri anni nel far trapelare a poco a poco i nomi del cast che andrà a dare vita alle dinamiche della Casa più spiata d’Italia, a partire da lunedì 13 settembre. Qualche conferma arriva dai magazine (ad esempio Katia Riciarelli e Sophie Codegoni, annunciate ufficialmente da Chi, guarda caso il settimanale diretto proprio da Signorini). Qualche altra dai social, tramite il profilo dello stesso GF Vip che però, ultimamente, si diverte a pubblicare contenuti che si ‘autodistruggono’. Restano cioè online per un tempo breve per poi sparire. L’ultimo è quello che riguarda una donna: un indizio che è rimasto su Instagram solo 13 minuti e che ha dato conferma della partecipazione al reality di una nota ex del calciatore Mario Balotelli.

Stiamo parlando di Raffaella Fico, showgirl campana pronta a varcare la soglia della fatidica porta rossa di Cinecittà. Il Grande Fratello Vip nelle scorse ore ha postato una fotografia stilizzata, dalla quale è stato impossibile capire a quale donna ci si stesse riferendo. A fare chiarezza sull’identità, ci ha però pensato la didascalia posta a corredo dello scatto: “Il contenuto resterà online solo per 13 minuti. No, non è affatto un caso”. Cosa significa? Il mistero è presto svelato, come ha fatto notare il profilo Instagram Reality.News.Ita. Quei tredici minuti vanno messi in relazione al fatto che 13 anni fa la Fico partecipò proprio al Grande Fratello, allora nip e non vip. Ecco risolto l’arcano.

Raffaella ottenne la ribalta mediatica proprio nella Casa più spiata d’Italia, quando dal gennaio 2008 fu protagonista all’ottava edizione del Grande Fratello. Il reality show, a quel tempo, era timonato da Alessia Marcuzzi. La campana fu eliminata nel corso della decima puntata con il 40% dei voti.

Il ritorno nel gioco della Fico è probabile che coinvolga nuovamente e indirettamente Balotelli. Il calciatore bresciano già lo scorso anno è stato protagonista di alcune dinamiche, in quanto nel programma c’erano suo fratello Enock e la sua ex fidanzata Dayane Mello. Ora entrerà la madre di sua figlia Pia e c’è da scommettere che il nome di ‘Super Mario’ farà nuovamente capolino nelle dinamiche dello show.