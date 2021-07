GF Vip verso un cast stellare con l’ex di Paola Barale e di Mario Balotelli

Il cast del Grande Fratello Vip 6 prende forma e secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Fanpage.it nella Casa più spiata d’Italia si apprestano a fare il loro ingresso figure si spicco del mondo dello spettacolo. La testata campana rende noto, previa consultazione di fonti accreditate, che l’ex compagna di Mario Balotelli, Raffaella Fico (dalla relazione è nata la figlia Pia), è in trattativa con la produzione del reality show. E prossima alla firma. La showgirl, laddove dovesse siglare il contratto con il programma Mediaset, di riflesso, come già accaduto nella scorsa edizione con Dayane Mello ed Enock Barwuah, potrebbe coinvolgere proprio il calciatore bresciano nelle dinamiche della trasmissione.

Alfonso Signorini & Co. avrebbero imbastito altre tre trattative interessanti per dare lustro e prestigio al prossimo cast. Tra i personaggi provinati per una eventuale entrata nella dimora di Cinecittà ci sarebbero Totò Schillaci, Pamela Prati e Raz Degan. L’ex stella delle notti del Mondiale Italia ’90 sarebbe in forte concorrenza con Walter Zenga per quel che concerne quota ‘sportiva’.

Pamela Prati, in cerca di rilancio dopo lo scandalo Mark Caltagirone, tornerebbe in tv dopo mesi di ‘bando’, scattato proprio per via della tanto incredibile quanto inquietante storia del matrimonio fantasma.

Capitolo Raz Degan – L’ex di Paola Barale sarebbe un vero e proprio colpaccio per il programma. Uomo dal potente fascino tenebroso, ha già dimostrato di saperci fare nei reality e di essere alquanto apprezzato. La sua esperienza a L’Isola dei Famosi, dove trionfò con un plebiscito, insegna.

Il punto è che il cachet del modello è assai elevato. C’è anche lo scoglio ‘personalità’: come è noto l’israeliano non ama troppo mettersi sotto i riflettori in determinati contesti. Quindi si torna al punto di partenza: per convincerlo servirebbe un’offerta di quelle irrinunciabili, a cui sarebbe impossibile dire ‘no grazie’. Anche in questo caso, laddove la trattativa dovesse andare in porto, ci sarebbe tutto il capitolo ‘extra’, vale a dire i trascorsi privati di Degan. Trascorsi che da sempre stuzzicano la curiosità di una buona fetta di telespettatori.