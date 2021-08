GF Vip Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, frizioni: retroscena di Dagospia

Manco è iniziata la sesta edizione del Grande Fratello Vip 6 che già si parla di frizioni. E stavolta il cast non c’entra nulla: ci sarebbe maretta tra le due opinioniste, vale a dire Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che sono state chiamate per sostituire Pupo (il cantante ha lasciato il ruolo di sua spontanea volontà) e Antonella Elia (non confermata da Mediaset e dal programma). A riferire che le cose non sono iniziate nel migliore dei modi tra la moglie di Paolo Bonolis e la conduttrice trentina, è Dagospia, nella sfiziosa rubrica ‘A lume di Candela’. Ebbene? Cosa è accaduto? Le punzecchiature dei giorni scorsi sui social, non sarebbero state forse poi così causali come le dirette interessate avrebbero voluto far credere.

Secondo quanto spiega il portale diretto da Roberto D’Agostino, le due nuove opinioniste del GF Vip non andrebbero proprio d’amore e d’accordo. “Ovviamente – aggiunge Dagospia – sono pronte a dichiararsi amore social per smentire i dissapori“. Non solo: gira voce che qualche frizione sarebbe nata già alla prima cena, immortalata da Chi Magazine, a cui avevano partecipato le due signore, il conduttore Alfonso Signorini e parte del gruppo di lavoro dello show. “Colpa di qualche battutina”, suggerisce sempre Dagospia.

Non resta che attendere l’inizio della trasmissione, che decollerà lunedì 13 settembre, per cercare di cogliere qualche eventuale dissapore tra la Volpe e la Bruganelli. Nel frattempo il cast inizia a prendere forma con i primi nomi ufficiali e ufficiosi. Sicuramente, ci saranno Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo, e Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne: le due donne sono state ufficializzate nei giorni scorsi dalla produzione del reality di Canale Cinque. In via ufficiosa- notizia fresca -, 361Magazine ha assicurato che nella Casa più spiata d’Italia ci sarà anche Gianmaria Antinolfi, ex di Belen Rodriguez.

Il campano e la modella argentina hanno avuto un flirt dopo che si è concluso il matrimonio della sudamericana e Stefano De Martino. Proprio Antinolfi fu il primo uomo con cui si presentò ‘Belu’ dopo il naufragio sentimentale con l’ex marito. La liaison è durata poco, una manciata di giorni. Successivamente la showgirl si è legata ad Antonino Spinalbese: a luglio la coppia ha accolto Luna Marì