GF Vip 6, Arisa e Martina Miliddi nel cast? Chi sono gli altri in trattativa

La macchina del Grande Fratello Vip è in moto per l’edizione numero sei riservata, ancora una volta, ai volti famosi e conosciuti dalla maggior parte del pubblico televisivo. Da quello che ha dichiarato Alfonso Signorini, per la terza volta consecutiva alla conduzione, sarà un’edizione memorabile e forte dal punto di vista del cast. Nelle ultime ore sono uscite alcune indiscrezioni sui concorrenti del Grande Fratello Vip 6: Anna Oxa e Gabriel Garko. Entrambi, però, hanno smentito con un comunicato pubblicato sui social. NuovoTv ha svelato altri nomi, nonostante ancora mancano quattro mesi alla nuova edizione. Arisa e Martina Miliddi nel cast del GF Vip 6?

Entrambe sono reduci dalla partecipazione alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, la prima nel ruolo di insegnante di canto mentre la seconda come concorrente arrivata al Serale ma eliminata. Bersagliata dalle critiche di Alessandra Celentano, la ballerina si è fatta notare per i numerosi risvolti nella sua sfera sentimentale. Ha avuto una relazione con Aka7even che ha rotto il silenzio a Verissimo e, attualmente, sarebbe impegnata con il cantante Raffaele Renda.

La rivista diretta da Riccardo Signoretti ha svelato anche altri nomi che potrebbero diventare concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. Tra questi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge, Francesca Cipriani già concorrente nel 2006 della versione classica del reality show più spiato d’Italia, Barbara Bouchet, Miriana Trevisan e Sandra Milo.

GF Vip 6 concorrenti: Lucas Peracchi, Alex Di Giorgio e Pietro Delle Piane nel cast?

Sul fronte maschile, invece, tra i sogni di Alfonso Signorini ci sarebbe Lucas Peracchi. Sarebbe pronto a varcare la porta rossa della Casa di Cinecittà anche Pietro Delle Piane. Per il compagno di Antonella Elia sarebbe un riscatto dopo la querela ricevuta dalla Fascino dopo avere ammesso che ha recitato a Temptation Island. Di recente l’uomo ha lanciato un appello a Barbara d’Urso chiedendole il diritto di replica, ma la richiesta al momento non è stata accolta.

A un passo dal bunker ci sarebbe anche Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda Goria. Il giornalista doveva partecipare alla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, ma le visite mediche hanno bloccato la sua partenza per l’Honduras. Trattative in corso anche con Alex Di Giorgio. Il campione di nuovo avrebbe dovuto entrare già lo scorso anno al GF Vip, ma per motivi personali e lavorativi ha dovuto rinunciare.