Barbara d’Urso, appello di Pietro Delle Piane: “Dammi diritto di replica”

Ha fatto molto discutere Pietro Delle Piane dopo le dichiarazioni che ha scatenato un vero e proprio terremoto nella Fascino di Maria De Filippi. Il compagno di Antonella Elia aveva dichiarato nell’ultima sua ospitata a Live-Non è la d’Urso di avere recitato un ruolo durante la sua partecipazione a Temptation Island. In diverse interviste ha tentato di giustificare la frase, sostenendo che era la prima volta che partecipava a un reality e non essendo abituato alle dinamiche televisive si era trovato schiacciato. La società cui fa capo la De Filippi e produce i suoi programmi ha dato mandato ai propri legali nei confronti di Pietro per difendere il proprio lavoro e nel sacrosanto rispetto del pubblico numeroso che segue la trasmissione.

Delle Piane è tornato a parlare di tutta questa vicenda, asserendo di avere parlato solo di se stesso e della sua scelta personale di recitare il ruolo dell’uomo che fa ingelosire la propria donna. A Nuovo ha lanciato un appello a Barbara d’Urso:

“Vorrei chiederle di potermi dare il diritto di replica”

La conduttrice accetterà? Dopo aver fatto l’appello, ha dichiarato che mai e poi mai avrebbe parlato male della conduttrice di Uomini e Donne e di Temptation Island, “perchè riserbo un bel ricordo di quella esperienza”.

Ci sarebbe anche un retroscena che ha provocato molto rumore sul web, ma che non ha ricevuto una smentita nè una conferma dalle dirette interessate, che riguarderebbe una presunta rivalità tra Barbara d’Urso e Maria De Filippi. Quest’ultima avrebbe chiesto e ottenuto da Canale 5 una clausola nel suo contratto che proibisse a Carmelita di trattare temi delle sue trasmissioni e di sfruttare i personaggi dei suoi programmi.

Barbara d’Urso: stagione nera per le sue trasmissioni. La decisione di Mediaset

La stagione 2020-2021 non è stata affatto semplice e in favore di Barbara d’Urso. Live-Non è la d’Urso è stato chiuso, mentre si chiacchiera molto anche sulla chiusura di Domenica Live. Al momento non ci sono conferme, ma la decisione di Mediaset per la prossima stagione tv dovrebbe essere questa. Tuttavia la conduttrice ha smentito categoricamente, sostenendo che le sue trasmissioni sono di lunga durata e hanno avuto ascolti brillanti.

Ricordiamo che Maria Carmela ha più volte confermato il ritorno della versione classica del Grande Fratello, ma questo ad oggi non è mai avvenuto. Secondo una recente indiscrezione, pare che cederà Pomeriggio 5 a Elisa Isoardi. Dovrebbe essere realizzata una versione estiva del contenitore, ma la rete ancora non ha confermato nulla.