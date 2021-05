Barbara d’Urso sostituita: Elisa Isoardi si prende Pomeriggio 5?

Manovre e cambiamenti in quel di Canale 5 a partire dalla prossima stagione televisiva. La rete sembra aver deciso di puntare su volti nuovi come quello di Elisa Isoardi e Adriana Volpe. Reduce dalla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi 2021, l’ex padrona di casa del mezzogiorno del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo non ha mai nascosto che le piacerebbe se Mediaset diventasse la sua casa professionale nel futuro. Tante indiscrezioni circolano nelle ultime settimane, in attesa della presentazione dei palinsesti della rete ammiraglia del Biscione dove troveremo eventuali conferme o smentite. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal settimanale NuovoTv, Barbara d’Urso sarà sostituita da Elisa Isoardi? Quest’ultima potrebbe condurre una versione estiva di Pomeriggio 5 a partire da giugno prossimo e cedere il suo posto a settembre a Carmelita. Il suo ritorno al timone del contenitore del pomeriggio di Canale 5 è certo, mentre ancora aleggia un punto interrogativo sulla conferma di Domenica Live e Live-Non è la d’Urso.

Proprio su questi due programmi, voci li vorrebbero chiusi a partire dalla stagione prossima, Barbara si è più volte esposta sostenendo che le sue trasmissioni sono di lunga durata e smentendo categoricamente una loro chiusura per bassi ascolti. Negli anni passati sono stati diversi gli spin-off realizzati di Pomeriggio 5 nel periodo estivo. Nel 2010 tra giugno e luglio è andato in onda A Gentile Richiesta condotto da Barbara d’Urso, mentre nel giugno 2012 Pomeriggio Cinque – Cronaca con la conduzione di Alessandra Viero.

Ad avvalorare la tesi dello sbarco su Canale 5 di Elisa Isoardi è stata Antonella Clerici. La conduttrice di È Sempre Mezzogiorno ha salutato la collega in diretta televisiva sostenendo che l’aspettano nuove avventure.

Elisa Isoardi al posto di Barbara D’Urso o Federica Panicucci? Le nuove indiscrezioni

Altre indiscrezioni, invece, vorrebbero Elisa Isoardi al timone di un nuovo format in onda il sabato mattina, Sabato Cinque. La conduttrice andrebbe a sostituire Federica Panicucci dal momento che quest’ultima non va in onda il sabato con Mattino Cinque. Non solo: si dice che a settembre Elisa sarà al timone di un nuovo programma forse in prima serata.