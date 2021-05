Ascolti tv ieri 9 maggio: nuovo boom per Domenica In. Mara asfalta d’Urso

Ennesima vittoria netta per Mara Venier nella sfida contro Barbara d’Urso. Domenica Live è tornata al formato originario che occupa l’intera fascia pomeridiana della rete ammiraglia del Biscione, ma deve arrendersi contro il colosso di Domenica In su Rai1. Gli ascolti tv di ieri, 9 maggio 2021, hanno incoronato Mara Venier regina del dì festivo della televisione italiana, con Barbara d’Urso nettamente indietro sia per numero di telespettatori che di share. Da questa sfida ne esce decisamente sconfitta. Nel dettaglio, a seguire Domenica Live sono stati 1.445.000 spettatori con il 10,2% di share e 2.015.000 al 16.5%, 1.849.000 al 15.1% poi 1.487.000 al 11.7% share. Barbara è stata battuta anche da Francesca Fialdini. Da Noi… A Ruota Libera ha conquistato 1.699.000 telespettatori, 13,9% di share.

Domenica In è volata negli ascolti tv: 19,2% di share pari a 2.871.000 telespettatori nella prima parte, nella seconda 2.262.000 telespettatori per uno share del 16,2%. Nonostante la puntata sia stata ricca di ospiti e di talk, il contenitore domenicale di Barbara d’Urso non va con questi dati palesi, chiari e soprattutto veri. La conduttrice sostiene che dalla prossima stagione televisiva tornerà al timone del programma, ma è sempre meglio attendere la presentazione dei palinsesti. In questi giorni, infatti, si è parlati di chiusura per Domenica Live.

La sfida televisiva di domenica 9 maggio 2021, ha visto protagonisti la serie televisiva di Rai1 La compagnia del Cigno 2 e Avanti un altro! Pure di Sera su Canale 5. Esattamente come la scorsa settimana, entrambi non hanno registrato dati entusiasmanti. Come riportano gli ascolti tv di ieri, la fiction ha ottenuto il 15,4% di share pari a 3.424.000 telespettatori, mentre Paolo Bonolis è crollato ottenendo soltanto l’11,5% di share e 2.439.000 telespettatori.

Di seguito gli ascolti tv della prima serata di ieri degli altri canali: Rai2 The Rookie 1.160.000 (4,7%); NCIS New Orleans .000 spettatori (%). Italia1 Tata Matilda e il grande Botto 981.000 spettatori (4,4%). Rai3 Che Tempo Che Fa 2.392.000 (9,8%). Rete4 12 Anni Schiavo 579.000 (3%). La7 Non è L’Arena ha interessato 1.337.000 spettatori (5,5%).

