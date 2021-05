Aka7even a Verissimo su Martina Miliddi di Amici 20: “L’ho amata tanto”

Ha rotto il silenzio Aka7even a Verissimo su Martina Miliddi. Il cantante, che si giocherà la finale di Amici stasera, ha ripercorso il suo percorso nel talent di Maria De Filippi, segnata anche dalla storia d’amore con la ballerina Martina. Proprio a lei ha dedicato il brano Mi Manchi e a Silvia Toffanin ha confessato di averla amata tanto, ma ora crede di essere riuscito a dimenticarla:

“Mi ha lasciato un bel ricordo comunque”

Era arrivato ad un punto in cui il suo stato d’animo influiva sul suo lavoro. Quello che provava aveva ripercussioni sulla sua musica. Adesso è felice di esserne uscito, questa è la cosa più importante. La storia con Martina Miliddi ha rischiato di distoglierlo dall’obiettivo che lo avevo spinto a partecipare ad Amici 20, ovvero quello di fare musica e di tentare una carriera. Adesso che quella relazione è alle spalle e che il contratto con la Sony Music, Luca Marzano ha deciso di parlarne.

Una volta eliminata dal Serale di Amici 20, Martina Miliddi ha confermato di non avere alcuna intenzione di riprendere la storia con Aka7even. Ospite a Verissimo, infatti, ha confermato di avere intrapreso una frequentazione con Raffaele Renda, il cantautore per il quale aveva deciso di lasciare Luca, salvo poi ripensarci in un secondo momento.

Infastidita dalle non poche critiche nei suoi confronti, la ballerina ha perso anche la pazienza e in una diretta Instagram ha chiarito una volta per tutte di essere libera di frequentare chi vuole e, di certo, non deve chiedere il permesso a Aka7even.

A Verissimo il cantante ha parlato anche della sua avventura ad Amici 20 di Maria De Filippi. In particolare, a Silvia Toffanin ha svelato di essere migliorato molto sia dal punto di vista personale che quello musicale. Si è messo in gioco, è entrato molto sicuro di se, invece poi nella Scuola non sono mancati momenti di insicurezza e di sconforto.

Aka7even di Amici 20: il nuovo album pronto a scalare le classifiche

È pronto a scalare le classifiche musicali Aka7even con il suo primo album che porta il titolo del suo nome artistico. Il giovane artista ha confermato a Verissimo che l’album uscirà la prossima settimana. Le tracce contenute nella tracklist, di cui alcune già in streaming da prima della finale di Amici, sono dodici.