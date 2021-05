Raffaele Renda a Verissimo su Martina e Aka7even: “Non sapevo uscirne”

La storia tra Martina Miliddi e Aka7even ha segnato Amici 20 ma non avrà un futuro fuori dalla Scuola più longeva del piccolo schermo. A chiarirlo è stata proprio la ballerina che starebbe frequentando Raffaele Renda. Nei confronti del cantante aveva già manifestato un interesse particolare, tanto da indurla a lasciare Aka7even. È per questo motivo, probabilmente, che ha risposto seccata a quei fan che nel corso di una diretta Instagram continuavano a chiederle con insistenza se ci fosse un futuro con Luca Marzano: “Frequento chi voglio”. Ospite a Verissimo, Raffaele Renda ha dichiarato che Martina c’è sempre stata. Quando si isolava ad Amici 20 lei andava a cercarlo per capire cosa avesse. ha dichiarato che è stata una bella presenza in casa. La ragazza si era infatuata dell’artista e a Silvia Toffanin ha spiegato che è stato difficile perché si trovava in una situazione difficile davanti alle telecamere:

“Avevo Luca che lì era un mio grande amico e lei, allo stesso modo. Mi sono trovato in mezzo senza sapere come uscirne. Lì per lì ho detto tutto a lui, anche se poi è successo un casino. Se non ci fosse stato lui? Non so se ci sarebbe stata qualche speranza per lei, forse forse…”

Nella lunga chiacchierata nel salotto di sabato pomeriggio di Canale 5, Raffaele Renda ha avuto modo anche di parlare del suo percorso nel talent. Questa ha rappresentato la sua seconda grande occasione dopo Sanremo Young. Appena è uscito ci è voluto un po’ per riprendersi. La sua famiglia è stata molto felice per quanto fatto e una volta uscito si è recato subito da loro. Rivederli gli ha fatto bene. Sanremo Young è stata una bella palestra, aveva 17 anni. Poco dopo c’è stato un calo e non capiva se la musica fosse o meno la sua strada. Poi ha capito che doveva continuare, fino ad oggi con Amici.

Proprio nella Scuola si è confrontato con Rudy Zerbi. Il maestro di canto non ha mai avuto una bella grande considerazione per lui perchè, a detta sua, era qualcosa di ‘già sentito’. Amici è stato un bel viaggio che l’ha fatto crescere. Anche nei momenti no, come gli scontri con Zerbi, andava dritto come un treno, ridendo e sorridendo. Ciò che diceva non lo toccava. Il suo sogno è quello di proseguire il suo cammino nel mondo della musica e in futuro spera di poter calcolare il palco del teatro Ariston di Sanremo.