GF Vip 6, trattativa aperta con 3 big: ecco chi sono (un uomo e due donne)

AGGIORNAMENTO In una storia Instagram Gabriel Garko ha smentito la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Fervono i preparativi per confezionare il cast del Grande Fratello Vip 6. Alfonso Signorini, nei giorni scorsi, ha assicurato che i nuovi concorrenti saranno di peso e non deluderanno le aspettative. D’altra parte da quando ha preso le redini del reality un salto di qualità sulle personalità che hanno varcato la fatidica soglia rossa della dimora di Cinecittà lo si è notato. In diverse occasioni Signorini ha anche sottolineato che se un tempo bisognava rincorrere i vip per averli nello show, ora accade il contrario, cioè sono gli stessi famosi a proporsi. Dunque? Quali sono i personaggi ‘big’ che potrebbero essere arruolati per la sesta edizione? Nel corso di Ogni Mattina su Tv8, Sandro Pirrotta, esperto di retroscena televisivi e gossippari (è stato il primo ad annunciare che Belen fosse incinta di una femminuccia), ha rivelato alcune trattative che la produzione del GF Vip starebbe portando avanti…

Pare che Signorini stia lavorando per avere nel cast Gabriel Garko. Se andasse in porto la trattativa sarebbe un colpaccio. La speranza che si possa concretizzare l’affare nasce anche dagli ottimi rapporti che ci sono tra il direttore di Chi e l’attore, che nella quinta edizione del GF Vip è stato protagonista indiretto e diretto. Proprio nella Casa più spiata d’Italia ha fatto coming out, svelando quello che lui stesso ha definito il ‘segreto di pulcinella’.

I fuochi d’artificio firmati Pirrotta non sono finiti qui. Il giornalista ha infatti raccontato che la produzione dello show avrebbe contattato altri due pezzi da novanta. Chi? Anna Oxa e Barbara Bouchet. Nessuna certezza sulla loro presenza, così come su quella di Garko, ma sembra che si sia cominciato a sondare il terreno per le due artiste in modo tale da capire se c’è spazio per ‘prezzolarle’.

Altro nome caldo, fatto dallo stesso Signorini nelle scorse settimane, è quello di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso. Infine c’è il capitolo opinionisti: sul fronte femminile si mormora che Antonella Elia potrebbe essere ‘sacrificata’, facendo spazio ad Adriana Volpe, che dovrebbe fare i bagagli da Tv8, chiudendo l’esperienza a Ogni Mattina, visti i risultati non entusiasmanti della trasmissione.