Adriana Volpe al posto di Antonella Elia? GF Vip dopo flop Ogni Mattina

Sembra essere certo il ritorno di Adriana Volpe su Canale 5. Per un anno intero è stata il volto femminile di Ogni Mattina, il programma ancora in onda su Tv8. Il rotocalco con news, intrattenimento, tutorial, cucina e interviste si è rivelato un vero e proprio flop in termini di ascolti tanto che chiuderà. La data non è stata ancora fissata; si pensa entro l’estate. Da contenitore di informazione e intrattenimento, Ogni Mattina è diventato un ‘format’ uguale a molti altri che già esistono da anni sia in Rai che a Mediaset. Inoltre la trasmissione ha subito diversi cambiamenti e, in più occasioni, la rete ha deciso di ridimensionare gli orari di messa in onda. La conduttrice, nonostante gli ascolti disastrosi, si è mostrata sempre entusiasta di questo progetto che continua a portare con sè qualità e leggerezza a quei pochi mila spettatori che lo guardano.

Dopo venti anni in Rai, Adriana Volpe ha lasciato la Rai accettando di avvicinarsi a Mediaset e partecipando alla quarta edizione Vip del Grande Fratello. Una volta conclusa quell’avventura aveva detto basta ai reality show, pensando a un programma tutto suo. Programma che doveva fare da ponte verso un futuro nell’azienda di Cologno Monzese, ma che è sfumata. Il resto è cronaca: dallo scorso giugno è diventata volto di Sky e in particolare di Tv8.

Il settimanale Vero ha fatto sapere che le chance sono piuttosto alte di rivedere Adriana Volpe su Canale 5. Nel dettaglio, dovrebbe diventare opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Un ritorno, quindi, al reality più spiato d’Italia non come concorrente ma come opinionista. Niente trasmissione per lei, dunque, ma al momento solo il ruolo di dire la sua e commentare le gesta dei futuri concorrenti. La Volpe dovrebbe prendere il posto di Antonella Elia.

Sulla fidanzata di Pietro Delle Piane, che ha lanciato un appello a Barbara d’Urso, circolavano già voci su una sua non riconferma in quelle vesti.

Spesso al centro delle critiche per le sue osservazioni taglienti, pungenti e considerate addirittura perfide, non sarà opinionista del GF Vip. Dopo lo scontro con Samantha De Grenet sono nate molte polemiche sul suo operato e ha dovuto affrontare anche le critiche da parte del web.