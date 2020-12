GF Vip 5 ventiquattresima puntata: nominati, lacrime e un abbandono

Nuovo appuntamento con la 24esima puntata del GF Vip 5 questa sera, lunedì 7 dicembre 2020. Una serata ricca di emozioni e sorprese, iniziata con l’argomento legato a Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha ammesso di essere molto felice per il rapporto che è nato con l’ex velino e ha ringraziato Signorini per averle permesso di vivere gli ultimi momenti nella Casa all’interno del Cucurio. Il conduttore ha dovuto affrontare poi il tema centrale di questi giorni: l’uscita di Francesco Oppini, che ha creato non poca sofferenza in Tommaso Zorzi. Quest’ultimo ha confessato, proprio dopo la scorsa puntata, di essersi innamorato dell’amico. Il programma ha deciso di permettere loro di avere un incontro. Tanta commozione per questo momento tanto atteso dai due diretti interessati e dal pubblico.

Inizialmente Signorini ha mandato in onda la clip in cui Tommaso confessa di essersi innamorato di Oppini. Dopo di che, ha permesso questo incontro nel Cucurio. Impossibile per Zorzi trattanere le lacrime, mentre Francesco ha tentato di rassicurarlo. In particolare, l’ex gieffino ha chiesto all’influencer di non farsi alcun problema e di guardarlo negli occhi.

Alfonso ha poi cambiato completamente argomento parlando delle discussioni che ci sono in Casa tra Adua Del Vesco e Stefania Orlando. La prima è appoggiata da Dayane Mello, che la pensa esattamente come lei. Non si è arrivati ad alcuna conclusione e dallo studio Patrizia De Blanck si è scagliata contro la Orlando, a gran voce.

Subito dopo, il conduttore ha dato spazio a Selvaggia Roma, che in questi giorni ha raccontato qualcosa del suo passato. In particolare, ha commosso tutti rivelando di essere stata abbandonata dal padre. Il televoto di questa sera non è stato a eliminazione, ma ha eletto l’immune. La più votata dal pubblico è stata Rosalinda. Invece, la meno votata è stata Selvaggia, finita direttamente al prossimo televoto. Sul web si sono accese le polemiche su questo televoto!

È arrivato il momento per Elisabetta di lasciare la Casa. La gieffina calabrese ha deciso, la scorsa settimana, di abbandonare il gioco e di non proseguire fino a febbraio. A differenza di Oppini, la Gregoraci ha scelto di restare in Casa ancora altri tre giorni. Signorini ha così mandato in onda le clip dei concorrenti che commossi le hanno riservato parole speciali. Non hanno mostrato i confessionali di Giulia Salemi e Selvaggia, ma il resto dei concorrenti ha ammesso che sentirà la mancanza di Elisabetta.

Ha scritto un messaggio su una foto gigante che la ritrae con Pierpaolo. Su richiesta di Alfonso, Pretelli e Gregoraci si sono semplicemente sfiorati le labbra. Ed ecco che, con tanta commozione, Elisabetta ha lasciato il reality! Tommaso ha poi avuto l’opportunità di parlare del suo rapporto con Aurora Ramazzotti. Hanno litigato qualche tempo fa e Zorzi è consapevole del fatto di aver sbagliato. Alfonso gli ha fatto sapere che la figlia di Michelle Hunziker segue il reality e ha invitato quest’ultima a farsi avanti.

Il programma ha poi riservato una bellissima sorpresa all’influencer: ha potuto incontrare sua madre sulla passerella fuori dalla porta rossa. Signorini ha continuato la puntata aprendo il video collegamento con Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. I tre, che entreranno nella Casa venerdì prossimo, sono attualmente in isolamento.

In studio è arrivata Elisabetta Gregoraci, che si è lasciata intervistare da Signorini, il quale le ha potuto fare qualche domanda sulla sua vita sentimentale del passato e sul presunto flirt con Nardi! Sono poi iniziate le nomination, che hanno portato al televoto Andrea, Giacomo e Stefania. Si è unita ai tre, in automatico, Selvaggia.