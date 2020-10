GF Vip 5 anticipazioni stasera 30 ottobre: eliminato, nuovi ingressi e scontri

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 oggi, venerdì 30 ottobre 2020. In prima serata andrà in onda la quattordicesima puntata, ma cosa accadrà nella Casa più spiata d’Italia? Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy accoglierà un nuovo concorrente, Paolo Brosio. Il giornalista avrebbe dovuto prendere parte al gioco lo scorso settembre, insieme agli altri concorrenti. Risultato positivo al Coronavirus, l’opinionista è stato costretto a rimandare il suo ingresso. Ed ecco che questa sera sorprenderà i gieffini, entrando ufficialmente all’interno del reality. Ma Brosio non sarà l’unico a varcare la famosa Porta Rossa della Casa.

Le anticipazioni di questa quattordicesima puntata annunciano l’arrivo di Amedeo Goria! Ebbene sì, il giornalista è pronto ad avere un confronto con sua figlia Guenda e non solo. Infatti, il conduttore televisivo potrà confrontarsi anche con la sua ex moglie Maria Teresa Ruta, dopo quanto accaduto durante la scorsa puntata. La giovane Goria è stata messa di fronte alle ultime dichiarazioni del padre, che l’hanno decisamente spiazzata. Mentre Guenda è rimasta senza parole, Maria Teresa si è lasciata andare a un duro sfogo. Ora le due Rutas avranno l’opportunità di chiarire il tutto.

Gli equilibri della Casa ormai sono scombussolati e, ovviamente, anche in questi giorni non sono mancati gli scontri tra i vari concorrenti. Questa sera il pubblico di Canale 5 assisterà a due confronti: quello tra Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck, quello tra Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci.

Non solo dentro le quattro mura della Casa, ma anche fuori continuano gli scontri. In particolare, Antonella Elia e Alba Parietti non se le sono mandate a dire in queste settimane. Proseguirà, dunque, la polemica nata tra l’opinionista e la madre di Francesco Oppini.

Chi uscirà questa sera dal reality? Guenda Goria, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando sono al televoto da diversi giorni. Venerdì 23 ottobre non c’è stato alcun eliminato, ma Elisabetta è risultata la meno votata dal pubblico ed è così finita automaticamente al televoto successivo, il cui verdetto lo scorso 26 ottobre è stato poi rimandato a stasera. L’eliminato di questa puntata dovrebbe essere Elisabetta. Ma è bene fare presente che Oppini ha di recente deluso il pubblico!