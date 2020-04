Grande Fratello Vip 4 semifinale: eliminati, finalisti e concorrenti in sospeso

Semifinale Grande Fratello Vip 4, cosa è successo nella puntata del 1° aprile 2020

La semifinale del Grande Fratello Vip 4 è andata in onda stasera, 1° aprile 2020. La settimana è stata apparentemente calma, salvo lo scontro tra Sossio e Teresanna, ma non pochi ne hanno dette alcune alle spalle di altri. Alfonso Signorini affiancato dall’opinionista Pupo hanno diretto la semifinale tra un televoto e l’altro. Ci sono state ben tre eliminazioni stasera e abbiamo scoperto così i finalisti. Ma prima di tutto, Alfonso ha dichiarato il primo eliminato della serata chiudendo il televoto e leggendo l’esito della nomination. Patrick Ray Pugliese, Paolo Ciavarro e Antonio Zequila erano i nominati della settimana e il primo eliminato della semifinale è stato Zequila. Scopriamo adesso cosa è successo nella serata e come si sono svolte le altre eliminazioni.

Gf Vip 4, la semifinale di martedì 1° aprile: eliminati e riassunto della puntata

“Siete uno contro tutti, siete tutti a rischio. Tutti voi dovrete passare dal televoto e sottoporvi al giudizio del pubblico”, ha detto subito Alfonso collegandosi con i concorrenti. Si è partiti poi parlando della settimana dei nominati e scoprendo i giudizi che sono stati espressi in confessionale, e non solo. C’è stato un confronto tra Patrick e Zequila che ha scatenato il Web contro Signorini e Pupo. La seconda eliminazione si è svolta così: i due finalisti sono rimasti in salotto, gli altri si sono schierati uomini da una parte e donne dall’altra nella stanza Super Led. Gli uomini hanno detto il nome di una donna che non meritasse la finale. Paolo ha fatto il nome di Antonella, Patrick ha fatto il nome di Licia, Denver quello di Teresanna. Paola è finita al televoto, ma non è stata l’unica: Sossio ha scelto Antonella.

Finalisti Gf Vip 4 quanti sono: concorrenti in sospeso per ultimi posti in finale

Da questo televoto, Licia è stata eliminata (con abbraccio finale con Antonella!) mentre Paola è volata in finale. E per lei è arrivato anche un messaggio da parte di Federico Rossi! C’è stato poi un altro televoto a tre, partito da Teresanna che è stata chiamata nella stanza Super Led ed è andata direttamente al televoto. Ha fatto una scelta tra gli uomini rimasti ancora senza un posto in finale e ha scelto Paolo, che a sua volta ha trascinato al televoto Denver. Altro televoto flash, quindi, da cui è uscito vincitore Paolo, quarto finalista, e Teresanna è stata eliminata. Per tutta la prossima settimana ci sarà un altro televoto per decidere l’ultimo finalista: Patrick, Denver e Antonella si sfideranno. Due di loro andranno in finale, Alfonso ha spiegato infatti che i finalisti del Gf Vip 4 saranno sei.