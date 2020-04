Licia e Antonella, l’abbraccio inatteso: la Nunez riapre una porta alla Elia

Licia Nunez e Antonella Elia, l’abbraccio inatteso al Grande Fratello Vip: l’attrice riapre una porta alla showgirl

Arriva un piccolo chiarimento tra Licia Nunez e Antonella Elia al Grande Fratello Vip. Prima di uscire dalla porta rossa, l’attrice ci ha tenuto a salutare con un abbraccio la showgirl, sorprendendo anche Alfonso Signorini. Le due gieffine hanno instaurato, inizialmente, un bellissimo rapporto di amicizia. Impossibile vederle litigare o discutere all’interno della Casa, durante le prime settimane. Abbracci e confidenze hanno caratterizzato la prima parte di questa loro esperienza insieme. Ma poi con il tempo le cose sono cambiate drasticamente. L’amicizia è arrivata al capolinea e le loro strade, nel reality, si sono inevitabilmente divise. I telespettatori le hanno viste scontrarsi varie volte sotto le telecamere. Stiamo parlando di discussioni molto accese, dopo le quali sembrava non potesse arrivare la pace. E, invece, dopo la sua uscita, Licia apre nuovamente la sua porta ad Antonella.

Licia Nunez eliminata durante la semifinale del GF Vip: potrebbe presto arrivare la pace con Antonella Elia

Lizia esce dalla Casa del GF Vip, durante il televoto con Antonella Elia e Paola Di Benedetto, che ha permesso a quest’ultima di arrivare in finale. Ed ecco che dopo la sua uscita, la Nunez si confronta con Alfonso e Pupo, attraverso un collegamento in diretta. In particolare, l’attrice ammette di essere felice di aver trovato il modo finalmente di poter essere una persona libera. Ora sente di poter vivere la sua relazione con Barbara liberamente e questo grazie a quanto accaduto nel reality. Una ‘Licia nuova’ quella che lascia la Casa e che ora sceglie di aprire una porta alla Elia. Quando Signorini le chiede con chi avrebbe voglia di parlare ora tra i concorrenti, la Nunez fa il nome di Antonella.

Licia e Antonella, dopo gli scontri potrebbe arrivare la pace: la Nunez pronta a chiarirsi con la Elia dopo il GF Vip

“Le ho voluto veramente bene, spero che in qualche modo lei l’abbia compreso”, dichiara inizialmente Licia, emozionando Antonella. Sembra che dopo il reality e i vari scontri, per le due ci sia la possibilità di ricostruire un rapporto di amicizia. “Stasera io ho salutato una concorrente, una coinquilina, come ho fatto con gli altri ragazzi. Ma sono certa che fuori da questa Casa, vivendo entrambe a Roma, quando sarà possibile riusciremo a chiarire tanti aspetti”, continua poi la Nunez. Dalla Casa, la Elia sembra essere d’accordo con il suo discorso. Dunque, non ci resta che attendere per scoprire se Antonella e Licia riusciranno a ritrovare la pace tra loro!