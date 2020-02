Gf Vip 4: scontro tra Antonella Elia e Licia Nunez, interviene Adriana Volpe

La diatriba tra Antonella e Patrick divide i concorrenti. Scontro tra Elia e Nunez

Non si arrestano le polemiche all’interno della Casa del Grande Fratello Vip! Dopo la feroce lite avvenuta nella giornata di ieri 15 febbraio tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese, i concorrenti del reality pare si siano divisi in due fazioni, appoggiando rispettivamente le versioni dei due gieffini. Se da un lato Patrick ha affermato di non voler più parlare della Elia e mantiene le distanze, quest’ultima pare stia soffrendo per la poca chiarezza da parte dell’amica Adriana Volpe. Stando a quanto dichiarato da Antonella, dopo il diverbio con l’ex gieffino infatti, Adriana avrebbe ascoltato le parole di Patrick senza averla consultata. Un vero e proprio colpo basso, secondo la showgirl, avendo sempre ritenuto la Volpe un’amica. Ma le polemiche non si fermano qua. Nella giornata di oggi domenica 16 febbraio, durante la colazione, la torinese si è scontrata con Licia Nunez, dopo che quest’ultima le aveva dato il suo appoggio durante il suo momento di sfogo contro Adriana. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo tra le due donne.

Licia Nunez spiazza: “Voglio sapere cosa ne pensi di me”

In mattinata, Antonella e Licia sono tornate a parlare delle recenti discussioni che stanno dividendo la Casa. Nello specifico, la Elia ha continuato ad insistere sul “voltafaccia” di Adriana dopo la lite con Patrick. Rivolgendosi alla Nunez ha affermato: “Tu hai usato la parola seguaci e tutti ti hanno preso per il c.lo ma avevi ragione! Me ne sono accorta ieri durante la mia discussione con Patrick, Adriana non ha chiesto nemmeno la mia versione dei fatti“. A questo punto l’attrice le ha chiesto a bruciapelo: “Io prima di parlare di altri ho bisogno di sapere che cosa pensi di me”. Antonella quindi ha risposto: “Io non riesco a scindere le persone dal gioco, io penso che le persone ti vengono vicino perché ti vogliono bene e poi capitano altri episodi che mi fanno pensare in tutt’altro modo. E’ difficile che qui si creino dei rapporti veri”.

Antonella furiosa: “Vuoi farmi litigare con Adriana!”

Le affermazioni successive di Licia hanno letteralmente mandato in bestia la showgirl. “Tu sei una persona labile, per tre settimane detesti una persona, poi ti riconcili, dici che quella persona è straordinaria e poi la odi. Usi dei termini che trovo inutili e fuori luogo. Per odiare qualcuno quella persona ti deve aver fatto qualcosa di grosso”, ha dichiarato l’attrice. Proprio in quel momento, Adriana ha fatto il suo ingresso in cucina: Antonella ha quindi pensato che la Nunez avrebbe alzato la voce volendo provocare la lite tra lei e la Volpe. “Non dire che io ho detto che Adriana è un’oca giuliva proprio mentre sta passando dietro di noi, non dire cose che fanno scatenare l’inferno. Io ho detto che è una str.nza e che deve prendere una posizione! Ma adesso str.nza sei tu! Vuoi farmi litigare di nuovo!”. Immediato l’intervento della Volpe: “Stai tranquilla che io non ci casco, ho capito perfettamente”.