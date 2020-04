Signorini e Pupo, semifinale Gf Vip: le parole su Zequila scatenano il Web

Grande Fratello Vip, Signorini e Pupo sotto accusa: sul Web si scatena la polemica

Alfonso Signorini e Pupo durante la semifinale del Gf Vip sono finiti sotto accusa. Tutto è accaduto dopo il confronto tra Zequila e Patrick, prima del verdetto del pubblico sul televoto, quando i due sono stati divisi per dire cosa pensano l’uno dell’altro. Patrick era in confessionale, Antonio Zequila era nella Mystery e Alfonso faceva le domande a turno. Entrambi i concorrenti non si sono trattenuti con le parole, ma Zequila ha parlato anche dell’aspetto fisico di Patrick e questo non è piaciuto affatto al pubblico. Effettivamente è un comportamento da condannare a prescindere che vada in onda in televisione o meno, usare l’aspetto fisico di una persona per deriderlo o per colpirlo non va fatto mai. Dal canto suo, Patrick ha dato del “co….ne” all’altro.

Signorini e Pupo scatenano il Web: le parole in difesa di Zequila non sono piaciute

Quando il confronto è finito, Zequila rimasto solo con Signorini ha fatto notare che l’aggettivo che Patrick gli aveva poco prima affibbiato era poco rispettoso ed era offensivo verso il pubblico a casa. Ha quindi detto al conduttore che avrebbe dovuto riprendere Patrick e che si aspettava delle scuse. Non si è ricordato, o forse per lui non aveva peso, il fatto che avesse offeso Patrick per il suo fisico. Tornati in salotto, Alfonso ha chiesto a Patrick di scusarsi con Zequila e lui lo ha fatto senza battere ciglio. Intanto, Pupo ha espresso il suo parere positivo su Zequila, anche lui quindi non ha condannato il comportamento del concorrente, che non è stato perdonato dal pubblico visto che è stato eliminato al suo primo televoto. Nel frattempo, però, su Twitter gli utenti si sono scatenati contro conduttore e opinionista.

Twitter contro Signorini e Pupo:

Questi alcuni esempi di tweet contro Signorini e Pupo: “Noi pretendiamo che Signorini facci scusare Zequila per aver chiamato Patrick ciccione. Grande fratello lo sappiamo che ci leggi”; “Patrick da del co….ne a Zequila e Signorini lo invita a scusarsi. E Zequila che gli ha detto Lardoso? Dovrebbe vergognarsi!!!”; “Zequila dà del lardoso a patrick poi fa il bambino capriccioso e signorini gli dà pure ragione e gli fa chiedere scusa, ma che schifo”; “Quindi Patrick deve chiedere scusa ad Antonio. E invece Antonio può tranquillamente insultare gratuitamente Patrick. Signorini anche no”.

Noi pretendiamo che Signorini facci scusare Zequila per aver chiamato Patrick ciccione. Grande fratello lo sappiamo che ci leggi. #gfvip — Giordana (@imgiordanad) April 1, 2020

Patrick da del coglione a Zequila e Signorini lo invita a scusarsi. E Zequila che gli ha detto Lardoso? Dovrebbe vergognarsi!!! #gfvip4 #gfvip2020 #GFvip — Freek1977 (@AndreaFabietti2) April 1, 2020

Zequila dà del lardoso a patrick poi fa il bambino capriccioso e signorini gli dà pure ragione e gli fa chiedere scusa, ma che schifo #gfvip — ☁️ (@xpinkb) April 1, 2020