Federico Rossi scrive in diretta a Paola Di Benedetto: “Distacco positivo”

Federico Rossi, il post dedicato alla fidanzata Paola Di Benedetto durante la semifinale del Gf Vip 4

Federico Rossi e Paola Di Benedetto stanno per ricongiungersi. Non manca molto, al massimo una settimana se stasera lei verrà eliminata al Gf Vip 4. Nel momento in cui scriviamo sta andando in onda la semifinale, in cui ci saranno tre eliminazioni e non sappiamo, ora, se una di queste riguarderà proprio Paola. Che sia domani o tra una settimana, Federico sta fremendo all’idea che ormai manchino pochi giorni e ha scritto una dedica su Instagram alla fidanzata. Delle dolci parole e un pensiero anche su ciò che Paola troverà fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, un’Italia in quarantena che attende di vedere la luce in fondo al tunnel.

Paola Di Benedetto, la dedica di Fede su Instagram: “Ci siamo quasi”

Il cantante, ormai solista dopo che Benji e Fede si sono presi una pausa, ha scritto: “Ho vissuto questo distacco in maniera positiva, pensando a tutte le belle emozioni che avremmo vissuto una volta finita questa esperienza e ha funzionato”. Insomma, sembra che per lui questi mesi siano passati in fretta o almeno non si è reso conto di quanto tempo abbia trascorso senza la sua Paola accanto. Poi ha aggiunto altro: “L’unico mio rammarico è che il mondo che hai lasciato il giorno del tuo ingresso non sarà lo stesso che vedrai una volta uscita da lì, ma sono sicuro che andrà tutto bene e quando tutto questo finirà, daremo ancora più valore alle piccole cose. Ci siamo quasi, non mollare”. Tra le stories, poi, ha invitato tutti i suoi fan a sostenere Paola al Gf Vip per portarla in finale.

Fede e Paola Di Benedetto, presto il ricongiungimento dopo il Grande Fratello Vip

Anche Paola pensa spesso al suo Federico, gli manda saluti e baci guardando la telecamera e non solo. Negli ultimi giorni ha scritto una lettera per la sua dolce metà, che poi ha letto in confessionale. Di sicuro gliela consegnerà quando si rivedranno, anche perché lei ha scritto questa lettera affinché Fede abbia qualcosa di lei su questa esperienza.