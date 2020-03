Paola Di Benedetto, lettera a Fede dal Gf Vip: “Questa volta c’ero io”

Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto scrive una lettera al suo fidanzato Federico Rossi

Paola Di Benedetto ha scritto una lettera al suo Fede oggi al Grande Fratello Vip. I concorrenti hanno a disposizione carta e penna se lo chiedono e oggi l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha avvertito l’esigenza di scrivere nero su bianco cosa prova per il fidanzato. Ha spiegato di voler scrivere una lettera affinché Federico abbia tra le mani qualcosa di lei legata all’esperienza al Gf Vip 4. Un modo per parlargli oggi dei suoi stati d’animo, anche se Fede leggerà solo quando lei uscirà dalla Casa. Nella lettera più che parlare dei suoi sentimenti, però, è finita per parlare dei loro amore, di come si sono innamorati e di come è iniziata la loro storia. Così, seduta sul divano in salotto, ha iniziato ad abbandonarsi a ricordi e sensazioni.

Paola al Gf Vip, lettera per Fede: “Nel tuo cammino questa volta c’ero io”

A un certo punto della lettera, dopo aver parlato dei vari tipi di amore che esistono, Paola si è posta una domanda sul quando sbocci l’amore: quando troviamo qualcuno di simile a noi oppure siamo attratti dalla diversità? Non sa ancora darsi una risposta, ha scritto, però ha voluto raccontare cosa prova lei per Federico. “Penso che la mia anima si sia legata alla tua”, ha scritto Paola nella lettera prima di parlare dei suoi sentimenti. Si è chiesta da dove cominciare e ha deciso di farlo esattamente dall’inizio: “Sei entrato nella mia vita, lo hai fatto in punta di piedi, con discrezione e rispetto, ma allo stesso tempo con la potenza di un uragano che con la sua forza non può fare a meno di travolgere tutto ciò che incontra nel suo cammino. E nel tuo cammino questa volta c’ero io”.

Fede e Paola Di Benedetto, l’inizio della storia: “Mano nella mano”

La concorrente poi ha scritto una frase molto bella: “Quella notte abbiamo cominciato un viaggio insieme, mano nella mano, sempre dritto nel grande disordine delle nostre vite”. Poi è andata avanti scrivendo ciò che le piace di Federico e di cosa si è innamorata. La regia del Gf Vip ha smesso di seguire la scrittura della lettera e non sappiamo come Paola abbia concluso, ma probabilmente la leggerà in confessionale e lo vedremo in onda.