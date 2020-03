Gf Vip 4 sedicesima puntata: eliminato, nomination e faccia a faccia

Grande Fratello Vip, la puntata di mercoledì 11 marzo 2020: cosa è successo e chi è stato eliminato

La sedicesima puntata del Gf Vip 4 è andata in onda nel clima surreale che ha avvolto l’Italia in questi giorni. Alfonso Signorini ha aperto la puntata spiegando di aver deciso, con autori e Mediaset, di andare in onda ugualmente e soprattutto per regalare agli italiani qualche ora di spensieratezza. Anche i concorrenti erano spaesati apprendendo cosa sta succedendo in tutte le regioni d’Italia, un’Italia che è praticamente ferma e immobile in queste settimane. Tutti insieme hanno scelto di tenere compagnia alle persone che vorranno guardarli e seguirli nel lungo tempo libero che avremo fino ad aprile. Ma veniamo a cosa è successo nella puntata dell’11 marzo, scoprendo innanzitutto chi è stato eliminato: Asia ha lasciato la Casa, mentre Sara e Fabio Testi sono stati salvati dal pubblico,

Gf Vip 4 sedicesima puntata, il riassunto: scontri e clamorose rivelazioni

Dopo il discorso sul perché il Gf Vip andrà avanti, Alfonso ha parlato della rivalità tra Valeria Marini e Antonella Elia. Niente di nuovo all’orizzonte, però, perché la Marini in puntata ha asserito di non avere problemi con la Elia. Ma prima di questo, il conduttore si è scusato con Fernanda Lessa se in qualche modo le sue parole della settimana scorsa sono state fraintese da lei. Poi è stata la volta di un nuovo faccia a faccia tra Adriana Volpe e Zequila, ma soprattutto una clamorosa rivelazione di Sossio su Temptation Island Vip! Finalmente una sorpresa per Denver e per Paola da parte dei genitori, ma c’è stato poi un furioso scontro tra Antonella e Licia. Fabio Testi era sul punto di mollare anche stasera: “Lo spirito con cui sono entrato è totalmente cambiato… Vista la situazione tragica, alla mia età, non so se per me sarà giusto dal punto di vista morale. Non avendo informazioni dall’esterno…”. Alla fine però ha cambiato idea e rimarrà in gioco.

Nomination Gf Vip 4: Antonella Elia, Adriana Volpe e Fabio Testi al televoto

Stasera non ci sono stati i preferiti, quindi tutti hanno potuto nominare tutti. Gli uomini hanno nominato in confessionale, per le donne invece nomination palesi. Al televoto questa settimana ci sono Antonella, Fabio e Adriana. Queste tutte le nomination: