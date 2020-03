Licia Nunez furiosa con la Elia: “Vergognati, sei riluttante”, scontro al Gf Vip

Licia Nunez, Antonella Elia e Adriana Volpe alla resa dei conti: lo scontro al Gf Vip 4

Licia Nunez e Antonella Elia non sono ai ferri corti al Gf Vip, qualcosa di più! La settimana è stata molto lunga nella Casa di Cinecittà e l’insofferenza di Licia nei confronti di Antonella è cresciuta a dismisura, fino a farla esplodere stanotte. La lite tra le due è stata argomento di puntata, ma cosa è successo? Un piccolo screzio tra la Elia e Valeria Marini in confessionale ha fatto scattare Licia, che ha detto ad Antonella che non era il caso di litigare in quel momento. Anche se la discussione in confessionale è stata sedata sul nascere, è esplosa invece tra Licia e Antonella in cucina. Le due se ne sono dette di tutti i colori e Alfonso ha voluto vederci chiaro, coinvolgendo anche Adriana Volpe.

Gf Vip, Licia Nunez spiega: “Mi sono sentita derisa”, Paola non ci sta

La Nunez ha subito preso la parola: “Per quanto riguarda Adriana le vorrei dire che quando parla degli effetti delle nostre parole mi riferisco proprio a questo. Non sono andata da Fernanda a raccontare un episodio, stavamo parlando, ci stavamo raccontando reciprocamente”. Qui è stata interrotta da Paola Di Benedetto che le ha fatto notare di aver visto qualcosa che non era. “Si parla di scherzo e gioco, ma il mio sentire conta qualcosa sì o no?”, ha detto Licia riprendendo la parola. Alfonso è intervenuto perché ha trovato la reazione di Licia esagerata, ma l’attrice ha spiegato: “Non è l’episodio. Io arrivo a questo episodio da una settimana difficile. Nella puntata precedente io sono rimasta destabilizzata dal suo racconto. Ho perso un figlio e mi è bastato un ricordo di Adriana per mandare in frantumi una settimana. Quell’episodio che può essere uno scherzo indubbiamente, a me ha ferito. Io lo vivo come un’offesa. Mi sono sentita derisa”.

Antonella Elia al Gf Vip: “Qui si sta raggiungendo la follia assoluta”

Adriana Volpe ha replicato così: “Si sono toccati due temi diversi. Ho raccontato un evento privato, capisco che possa essere stata provata e mi dispiace. Ma quella mattina in cucina stavamo prendendoci in giro tutte, quindi mi è dispiaciuto quando abbiamo tirato in ballo lei, che era nella nostra camera, io non capisco… Ti senti tirata in ballo, noi non ti stavamo prendendo in giro, potevi venire da noi”. Licia ha provato a spiegare la sua posizione: “Tu non stavi scherzando su una tua amica. Sai bene che con Antonella non comunicavo più da nove giorni perché mi ha minacciata”. E a questo punto la discussione si è spostata sulla Elia, che ha detto: “Qui si sta raggiungendo la follia assoluta. Quale donna non ha avuto la disgrazia di perdere un figlio? Io non espongo la mia vita…”.

Licia contro Antonella: “Vergognati, sei riluttante”

Licia l’ha subito stoppata: “Stai continuando a offendere, ma come ti permetti? Vergognati”. Signorini ha fermato le due dicendo quando uno si sente di raccontare un fatto così privato lo fa per dividere la sua sofferenza con il pubblico. Non ha condiviso il parere di Antonella, ma la Elia ha ribadito il suo pensiero: Licia avrebbe studiato un percorso a tavolino. L’attrice ha replicato: “Tu sei riluttante per le cose che stai dicendo, fai venire la nausea”. Paola e Licia hanno discusso portando avanti i propri punti di vista, fino a quando Alfonso ha spiegato all’attrice che era solo una parodia, pur rispettando il suo sentire e il suo pregresso. Pupo invece ha rimproverato per l’ennesima volta le donne: “Io penso che il contesto della Casa ti porta a raccontarti, ma si potrebbe anche discutere con dei termini leggermente meno forti? Ce la fate? Vi riesce fare questa cosa?”.