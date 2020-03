Fernanda Lessa e Alfonso, pace al Gf Vip: il conduttore si scusa

Signorini e Fernanda Lessa appianano le divergenze. Il conduttore si è scusato con la gieffina per le parole utilizzate nella scorsa puntata

Puntata molto difficile e surreale quella del Grande Fratello Vip andata in onda l’11 marzo. A causa dell’emergenza sanitaria che sta attanagliando il Paese, il reality ha subito modifiche non poco importanti. I concorrenti sono stati informati dell’attuale situazione italiana: non sono mancate lacrime e parole di solidarietà e vicinanza per gli italiani. Una volta superato il discorso Coronavirus, Alfonso è tornato, pur sottotono, alle vicende interne della Casa. Durante la scorsa puntata, c’è stata una diatriba in merito ad alcuni comportamenti di Fernanda Lessa. La donna sarebbe stata accusata di fare alcuni ‘riti magici’ nei confronti di Antonella Elia. In tale occasione, il conduttore, con l’appoggio di Pupo, ha rimproverato la Lessa: “Prendere i rosari: si usano per pregare, non al Grande Fratello. Sentire questi discorsi nel 2020 mi viene la pelle d’oca, mi sembrano discorsi medievali”. Anche l’opinionista ha rincarato la dose affermando: “Con quale genuinità arrivano alla gente quei gesti come i riti vudù?”. Nell’ultima puntata, però, Signorini ha fatto un passo indietro, porgendo le sue scuse nei confronti della gieffina. Durante la settimana, infatti, molti utenti sul web si sono lamentati per il poco tatto utilizzato.

“Non era mia intenzione ferirti”

Durante il corso della settimana, Fernanda è scoppiata a piangere per le parole utilizzate da Alfonso e Pupo: il timore della gieffina era il messaggio sbagliato che sarebbe potuto arrivato alle figlie. Durante la trasmissione, Signorini è tornato sull’argomento e ha chiarito con la Lessa: “Ti chiedo scusa se ti ho ferita, l’intento non era mancare di rispetto al tuo credo, ci mancherebbe”. Fernanda ha ammesso in effetti sentita accusata ingiustamente essendo di una cultura totalmente diversa. “Sono di un altro paese, in Brasile siamo mix di culture, mi sono sentita attaccata perché sono diversa”. A questo punto, però, il conduttore ha sottolineato di provare ancora un po’ di sconcerto su alcuni gesti, come farsi la croce quando passa una determinata persona o dire che una persona è negativa.

Fernanda riceve una sorpresa dalle figlie

Tuttavia la situazione si è attenuata e Fernanda si è recata in Mistery Room dove ha ricevuto in dono un diario dalle sue figlie con all’interno alcuni disegni e dediche per la loro mamma. “I bambini sono inconsapevoli di quello che sta accadendo ma ci insegnano a guardare la vita a colori”, ha concluso Signorini.