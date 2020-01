Gf Vip 4 quinta puntata, eliminati e nomination: le polemiche, le liti e gli scoop

Grande Fratello Vip 4, il riassunto della quinta puntata (20-21 gennaio 2020)

Quinta puntata ricchissima di emozioni contrastanti quella del Grande Fratello Vip. Tra il 20 e il 21 gennaio i concorrenti si sono trovati ad affrontare soprattutto il loro passato e in alcuni casi anche quel poco di presente che hanno condiviso nella Casa. Abbiamo scoperto di più ad esempio sulla storia di Ivan Gonzalez e sul suo rapporto col padre; dello stesso argomento si è parlato anche con Antonio Zequila, oggi in lacrime perché ha ricordato il suo papà scomparso poco tempo fa. Non emozionanti ma comunque carichi di tensione, i confronti tra Rita Rusić e Valeria Marini, che se ne son dette di ogni per via di rivalità antichissime, e Antonella Elia e Fernanda Lessa, che proprio non riescono a sopportarsi. Non possiamo non segnalarvi infine il confronto tra Elisa De Panicis e Andrea Denver, visto ciò che poi ne è derivato.

Gf Vip 4, gli eliminati della quinta puntata: Andrea Denver straccia Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese

L’eliminato della quinta puntata è stato Pasquale Laricchia: col televoto bisognava salvare uno tra lui, Patrick Ray Pugliese e Denver, e il meno votato, col 27% precisamente, è stato proprio Laricchia. Ha fatto seguito Patrick col 32% e il modello col 41. Entrato in studio, Pasquale è voluto ritornare sulla parola “assassino” usata da Barbara Alberti sottolineando che la scrittrice avrebbe dovuto usare parole diverse: l’eliminato di oggi si è detto colpito dall’iperbole dell’Alberti che però ha voluto ribadire che “Faccio del colore, faccio del teatro. Non vorrei mai, mai mi sognerei dare dell’assassino a Pasquale. Stavo facendo una scena che non ha un senso sociologico o psicologico. Se questa parola deve avere un senso come ha la parola ‘assassino’ io me la rimangio”. Pupo ha cercato di spiegare che con Salvo Veneziano sono state usate misure diverse ma Signorini lo ha subito stoppato: “Un conto è dare dell’assassino – queste le sue parole –, un conto è dire delle scemenze sulle donne e sulla violenza che non possono passare”.

Nomination Gf Vip 4: chi rischia l’eliminazione dopo la quinta puntata

Il meccanismo delle nomination della quarta puntata è stato diverso dalle altre. I concorrenti hanno eletto i loro sette preferiti, cioè coloro che sarebbero stati immuni: parliamo di Adriana, Montovoli, Aristide, Barbara, Pago, Paolo e Rita. Gli altri sono finiti a rischio eliminazione in modo particolare: si sono scontrate due squadre composte da due concorrenti ciascuna in prove diverse di volta in volta; la coppia vincente ha dovuto indicare il concorrente della squadra avversaria (dunque la perdente) da mandare al televoto, e alla fine si è arrivati a tre nominati. Vediamo nel dettaglio:

Antonio e Paola contro Carlotta e Denver, Carlotta nominata; Cucuzza e Clizia contro Testi e Fernanda, Fernanda nominata; Licia e Ivan contro Antonella e Patrick, Ivan nominato.

Alla fine i sette migliori si son dovuti accordare per salvare solo uno fra i tre nominati e hanno deciso quasi all’unanimità di tutelare Fernanda per la sua storia. A differenza delle altre puntate questa ha avuto molta più dinamica; la speranza tuttavia è che ci si concentri più su ciò che accade in Casa che su vicende passate che hanno poco a vedere con la convivenza.