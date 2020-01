Ivan Gonzalez, commozione e sorpresa: lo struggente ricordo di Zequila

Ivan Gonzalez e la sorpresa dei nonni al GF Vip: l’ex tronista commuove tutti, soprattutto Antonio Zequila

Ivan Gonzalez fa commuovere proprio tutti al Grande Fratello Vip con la sua storia. In particolare, non riesce a trattenere la lacrime Antonio Zequila. Durante questa settimana, l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato una scoperta fatta diversi anni fa, che l’ha letteralmente sconvolto. Scendendo nel dettaglio, dopo tanti anni, Ivan ha scoperto che coloro che l’hanno cresciuto come ‘mamma e papà’ in realtà sono i suoi nonni. Infatti, Gonzalez ha compreso che i suoi genitori naturali sono Veronica – colei che credeva fosse sua sorella – e Antonio. Dopo ciò, ha avuto la conferma della sua scoperta e ha vissuto, naturalmente, un momento molto difficile e doloroso. Ivan ne ha parlato, nella Casa, con Zequila, a cui ha confessato di vederlo come un padre. E proprio attraverso questa affermazione che questa sera Antonio svela un doloroso ricordo di suo papà, morto da poco. Nel frattempo, Gonzalez riceve una sorpresa da parte dei suoi nonni, coloro che l’hanno cresciuto.

Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez e l’amore verso i suoi nonni: ora vorrebbe riabbracciare il padre

“Sicuramente è venuto a mancare sempre, ogni mattina quando mi alzo, soprattutto perché voglio risolvere questo dubbio. Ci siamo visti quando ho fatto 18 anni, ma io non me la sentivo. Non ho voluto avere un rapporto con lui”, dichiara Ivan al GF Vip parlando del suo padre naturale. Oggi, però, lo spagnolo sembra essere pronto ad abbracciare l’uomo, sebbene lui continui a considerare come suo padre Juan, il nonno. “Io non sono solo nel mondo. Un padre non è quello che ti fa, ma quello che ti porta avanti nella vita. Mio padre si chiama Juan ed è mio nonno”, confessa Ivan in diretta. I nonni fanno poi una sorpresa al gieffino e attraverso un filmato gli fanno sapere di essere davvero contenti e orgogliosi di lui.

Antonio Zequila non trattiene le lacrime: il ricordo struggente del padre

Dopo la sorpresa ricevuta dai nonni, Ivan abbraccia Zequila, il quale intanto non riesce a trattenere le lacrime. Alfonso gli dà la parole, proprio per permettergli di spiegare il motivo per cui sta piangendo. “Purtroppo caro Alfonso non riesco a parlare. Io l’ho perso da poco, ho fatto il Natale più brutto nella mia vita. Io per due anni ho fatto l’infermiere di mio padre, molti non lo sanno”, dichiara Zequila, profondamente commosso. Con grande dolore, continua: “Quando è morto è stato un sollievo x lui, perché finalmente ha finito di soffrire. E invece adesso ho portato una foto con me, ho portato i suoi occhiali, rimane sempre il mio migliore amico”.